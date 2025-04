To jednak nie koniec. Lokalne media donoszą, że każda osoba, która wykupiła abonament parkingowy w okresie od 31 marca 2024 roku, otrzyma pisemną informację dotyczącą procedury zwrotu opłaty. Zwrot będzie odbywał się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu parkowania.

Choć zmiany spotkały się dotychczas z pozytywnym przyjęciem ze strony kierowców, niektórzy mieszkańcy zdążyli wyrazić wątpliwości co do pomysłu. Ich zdaniem zniesienie opłat przyczyni się do zwiększonego napływu samochodów do centrum miasta. Urząd Miasta nie wyklucza jednak ponownego wprowadzenia opłat za parkowanie, jeśli dotychczasowy pomysł nie przyniesie rezultatów.