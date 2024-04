"Polskie Hummery" z Korei już w kraju. Żołnierze dostaną takich 400

14 sierpnia 2023 roku Agencja Uzbrojenia podpisała z konsorcjum PGZ-Rosomak umowę na dostawę blisko 400 Legwanów, czyli Lekkich Pojazdów Rozpoznawczych w układzie 4x4. Bazą do ich powstania jest "koreański Hummer", jak często określa się terenową Kię KLTV. Zgodnie z zamówieniem, wraz z kolejnymi dostawami (realizacja kontraktu trwać ma do 2030 roku), "koreański Hammer" ma się coraz bardziej polonizować. Docelowo w Polsce powstawać mają np. kompletne karoserie przystosowane do wymogów stawianych przez polskie wojsko.

Legwan czyli KIA KLTV już w Polsce

Lekki Pojazd Rozpoznawczy 4x4 jest polonizacją koreańskiej rodziny pojazdów KLTV produkcji KIA. Wartość kontraktu to ok. 1,2 mld zł brutto. Umowa z Koreańczykami zakłada transfer technologii produkcji nadwozia oraz wprowadzenia zmian konstrukcyjnych pod kątem wymagań Sił Zbrojnych RP. 16 kwietnia spółka Rosomak z Siemianowic Śląskich poinformowała, że pierwsza partia Legwanów trafiła właśnie do portu w Gdańsku.



Wozy będzie można zobaczyć na targach POLSECURE, jakie odbywać się będą w dniach 23-24 w Kielcach. Pojazdy, które trafiły właśnie do Polski, wyposażone są w obrotnicę dla karabinu maszynowego kal. 7,62 lub 12,7 mm, która umożliwia też montaż granatnika kal. 40 mm.

Legwan czyli polski Hummer - póki co - z Korei

Kia KLTV (skrót od Kia Light Tactical Vehicle) to lekki pojazd rozpoznawczy z napędem 4x4 i opancerzoną karoserią. Samochód - w bazowej wersji - ma około 5 m długości i zapewnia ochronę balistyczną na poziomie II wg STANAG 4569. Pojazd wyposażony jest w system centralnego pompowania kół oraz system runflat umożliwiających jazdę po przestrzeleniu opon.



Wozy napędzane są koreańskim silnikiem wysokoprężnym D6EB o mocy 225 KM i maksymalnym momencie obrotowym 500 Nm. Moc przenoszona jest na cztery koła za pośrednictwem automatycznej ośmiostopniowej skrzyni biegów. Auto ma niezależne zawieszenie wszystkich kół i centralny system pompowania opon.

Kia KLTV osiąga prędkość maksymalną 130 km/h i legitymuje się zasięgiem około 640 km. Pojazd ma ponad 40 cm prześwitu i potrafi brodzić do głębokości nawet 76 cm.