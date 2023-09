Tak wygląda polski Hummer z bliska. Wojsko otrzyma 400 takich aut

Spis treści: 01 Honker czy Hummer? Ważne że z Polski

"Era Honkrerów przechodzi do historii. Wprowadzamy sprawdzony pojazd, w jak najkrótszym czasie gotowy do wykorzystania przez wojsko" - podkreślił Mariusz Błaszczak - szef MON, gdy w sierpniu resort obrony poinformował o zawarciu umowy na dostawę "lekkich pojazdów rozpoznawczych o napędzie 4x4".

Na jej mocy do polskiego wojska trafić ma "blisko 400" lekkich pojazdów rozpoznawczych LPR w układzie 4x4, które będą polonizacją koreańskiej rodziny pojazdów KLTV opracowanych przez Kię.



Honker czy Hummer? Ważne że z Polski

W tym przypadku mowa o następcy Honkera jest pewnym nadużyciem - wozy KLTV mają raczej za zadanie wypełnienie luki między lekkimi samochodami o DMC do 3,5 tony pokroju Honkera i Forda Rangera, a ciężkimi konstrukcjami na bazie platformy WARAN 4×4. Mowa bowiem o lekko opancerzonych pojazdach, których masa własna dochodzi do 5,7 tony.



Zdjęcie Spolonizowane odmiany KIA KLTV powstawać mają w spółce Rosomak S.A / fot. Targi Kielce /

W tym kontekście koreański wóz stawiać można raczej w szranki z opancerzonymi odmianami amerykańskiego HMMWV zwanego potocznie Hummerem.

Następca Honkera czyli Kia z Polski?

Odniesienia do Honkera nie są jednak pozbawione podstaw. Wkrótce po ogłoszeniu wartego 1,2 mln zł kontraktu na zakup koreańskich wozów, Polska Grupa Zbrojeniowa chwaliła się, że:



Wóz już od pierwszych dostaw otrzyma nowe, unowocześnione nadwozie przygotowane na potrzeby polskiego projektu. W ciągu kolejnych lat Rosomak S.A. planuje stopniowe przenoszenie produkcji komponentów pojazdu do Polski.

Nie jest przecież tajemnicą, że w tego typu kontaktach transfer technologii często uzależniony jest od wielkości zamówienia. To właśnie planowane pozyskanie kompetencji w dziedzinie budowy tych pojazdów pozwala sądzić, że w przyszłości koreańskie auta mogłyby zastąpić wysłużone i niezbyt lubiane przez żołnierzy Honkery.



Zdjęcie Kia pracuje też nad lżejszą wojskową terenówką, pojazdem typu ATV (all terrain vehicle). Czy tak wyglądać będą następcy Honkera? / fot. Targi Kielce /

Wiadomo również, że Kia pracuje też nad lżejszą, nieopancerzoną wersję pojazdu wojskowego - ATV (all terrain vehicle), który stanowić może bezpośrednią konkurencję Honkera. Według wstępnych informacji bazą dla tych wozów ma być platforma topowego suva koreańskiej marki - Kii Mohave. Niewykluczone, że umowa na produkcje w Polsce KLTV to pierwszy krok do rozmów również w tym zakresie.

Koreański "Hummer" z fabryki Rosomaka

Umowa na dostawy wozów Kia KLTV podpisana została z konsorcjum firm Polska Grupa Zbrojeniowa S.A, która odpowiedzialna jest za prowadzenie dialogu z Koreańczykami, oraz Rosomak S.A. - zakładem, który pozyskać ma kompetencje w zakresie serwisowania i produkcji wozów.

Zdjęcie Kia KLTV jako lekka ciężarówka / fot. Targi Kielce /

W bazowej konfiguracji Kia KLTV waży 5,6 tony i zapewnia ochronę balistyczną na poziomie I wg STANAG 4569. Mieszczący od czterech do ośmiu żołnierzy pojazd wyposażony jest w system centralnego pompowania kół oraz system runflat umożliwiających jazdę po przestrzeleniu opon.



Wiadomo już, że w wersji dla polskich sił zbrojnych auta wyposażone zostaną w obrotnicę dachową pozwalającą stosować w nich wymiennie:

karabin kalibru 7,62 mm,



karabin kalibru 12,6 mm,



granatnik 40 mm.

Koreański Hummer czyli KIA KLTV

Samochód napędzany jest wysokoprężnym silnikiem rozwijającym 225 KM (przy 3200 obr/min) i 500 Nm. Moc trafia na koła obu osi za pośrednictwem automatycznej, ośmiostopniowej skrzyni biegów. Kia KLTV osiąga prędkość maksymalną 130 km/h i legitymuje się zasięgiem około 640 km. Pojazd ma niezależne zawieszenie, ponad 40 cm prześwitu i potrafi brodzić do głębokości nawet 76 cm.

Zdjęcie Kia KLTV czyli koreański Hummer z Polski / fot. Targi Kielce /

Pierwsze z blisko 400 zamówionych przez Polskę egzemplarzy Kii KLTV trafią do jednostek Wojska Polskiego już w przyszłym roku. Całość zamówienia ma zostać zrealizowana do 2030 roku.