Jak informowaliśmy w listopadzie ubiegłego roku, szwedzki producent akumulatorów Northvolt został zmuszony do redukcji zatrudnienia i wstrzymania produkcji w swoich europejskich zakładach. Z powodu opóźnień w dostawach i kłopotów z produkcją wystarczającej ilości akumulatorów, firma Northvolt straciła kilku kluczowych klientów oraz ważne kontrakty. To oznaczało wdrożenie działań oszczędnościowych, oraz uruchomienie nowego planu restrukturyzacji.

Z dokumentów, do których dotarli dziennikarze Reutera wynikało, że firma od dłuższego czasu ma problemy z osiągnieciem swoich celów produkcyjnych. Przedstawiciele koncernu zakomunikowali, że potrzebują od 1 do 1,2 mld dolarów wsparcia na restrukturyzację. Skutkiem tego przedsiębiorstwo został zmuszone do wstrzymania lub ograniczenia produkcji w niektórych swoich zakładach - m.in. w Skelleftea, Vasteras oraz Sztokholmie. Zmiany te wiązały się także z masowymi zwolnieniami.