W najnowszym wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury czytamy, że już w pierwszym kwartale 2022 roku pojawić ma się nowe rozporządzenie ministra infrastruktury, które zmieni dotychczasowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.



Z ministerialnego dokumentu wynika, że: "Nowe regulacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonariuszy Policji podczas pełnienia służby z użyciem pojazdów oznakowanych, jako uprzywilejowane w ruchu, a także bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego, w związku z poprawą widoczności oraz rozpoznawalności pojazdów policyjnych".



Jak się zmieni malowanie i oznakowanie policyjnych radiowozów?

Zaproponowane zmiany odnoszą się do trzech zasadniczych elementów oznakowania pojazdów policyjnych:



zwiększenia liczby ostrzegawczych sygnałów błyskowych;



wzoru oznakowania i wprowadzenia dodatkowych elementów odblaskowych;



braku określenia barwy i tła dla napisu świetlnego "POLICJA".



Pierwsza z proponowanych zmian dotyczy dopuszczalnej liczby ostrzegawczych sygnałów świetlnych i błyskowych. Projekt zakłada zwiększenie ich liczby z obecnych dziesięciu aż do trzydziestu. Nowy przepis dotyczyć ma wszystkich służb wykorzystujących pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym, a zwiększenie liczby ostrzegawczych sygnałów świetlnych i błyskowych ma znacząco poprawić widoczność pojazdów uprzywilejowanych.





Kolejna zmiana dotyczy oznakowania samych radiowozów. Pojazdy Policji posiadać mają tylko jeden wzór oznakowania, czyli srebrną barwę nadwozia z odblaskowym niebieskim pasem wyróżniającym z elementami odblaskowymi barwy białej. Nowość polega na tym, że - wzorem chociażby brytyjskich rozwiązań - na pojeździe Policji będzie można umieszczać dodatkowe elementy odblaskowe w postaci pasów barwy żółto-zielonej fluorescencyjnej. Ministerstwo motywuje ten pomysł poprawą widoczności pojazdu niezależnie od rodzaju oświetlenia i warunków atmosferycznych, a także znaczącą poprawą rozpoznawalności pojazdów policyjnych w dzień, z uwagi na wykorzystanie materiałów fluorescencyjnych. W projekcie analogicznie do regulacji dotyczących samochodów, zawarto opis oznakowania motocykla Policji.

Ostatnia ze zmian zmiana dotyczy braku określenia barwy i tła dla napisu świetlnego "POLICJA" umieszczanego na dachu pojazdu. W projekcie czytamy, że umożliwi to stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w tym zakresie, co sugeruje, że mowa o oświetleniu w technologii LED.



Autorzy projektu zadbali również o to, by nowe oznakowanie pojazdów uprzywilejowanych nie kontrastowało zanadto z wyglądem nadwozia. W nowym rozporządzeniu doprecyzowano bowiem wymagania w zakresie umieszczenia pasa wyróżniającego pojazdów Policji i Żandarmerii Wojskowej w kształcie "dostosowywanym do linii stylistycznych nadwozia".

Czy stare radiowozy będą przemalowane?

Warto wyjaśnić, że - gdy zapowiadane rozporządzenie wejdzie w życie - nie oznacza ono wcale masowego "przemalowywania" floty policyjnych pojazdów. Nowe oznakowanie wprowadzane będzie stopniowo, wraz z przyjmowaniem do służby kolejnych wozów.



Zdjęcie Zmiany w wyglądzie policyjnych radiowozów mają wejść w życie w pierwszym kwartale 2022 roku / Policja

Ewolucja oznakowania radiowozów trwa w Polsce od kilku lat. Jeszcze w październiku 2020 roku, na mocy innego ministerialnego rozporządzenia, dopuszczono możliwość stosowania na radiowozach takich elementów, jak policyjne gwiazdy. Zgodnie z nim, na pojeździe Policji o srebrnej barwie nadwozia, z wyjątkiem motocykla, dodatkowo można umieścić np. "znak gwiazdy policyjnej po obu stronach pojazdu na pasie wyróżniającym lub z przodu pojazdu nad napisem POLICJA" oraz napis "POMAGAMY I CHRONIMY umieszczony półkolem nad znakiem gwiazdy policyjnej".



Przypominamy, że hasło "pomagamy i chronimy", pojawiło się po raz pierwszy w 2016 roku. To efekt ogłoszonego przez Policję konkursu, w ramach którego zgłoszono aż 4,5 tys. propozycji. Ostatecznie - 13 września 2016 roku - komisja konkursowa jednogłośnie wybrała propozycję, która - w różnej formie - przewijała się w aż 71 zgłoszeniach. W jury znaleźli się cenieni polscy językoznawcy - m.in. prof. Jerzy Bralczyk oraz prof. Jadwiga Stawnicka.

Autor hasła (wyłoniony z grupy 71 osób w drodze losowania) otrzymał nagrodę od Komendanta Głównego Policji.