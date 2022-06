Policjanci drogówki "szukali jelenia"? Nagranie jest już hitem na YouTube

- Jechałem odrobinę szybciej (niż policja - red.), ale zbliżając się do przejścia dla pieszych zwolniłem, aby uniknąć właśnie wyprzedzania w pobliżu przejścia - opisuje całe zdarzenie autor nagrania. - Kierowca radiowozu tuż przed pustym przejściem (nie było nawet nikogo na chodniku) nagle zaczął hamować, tym samym i ja musiałem się zatrzymać. Mijając radiowóz policjant odwrócił się w moją stronę ze smutnym uśmiechem i zawiedzionym wzrokiem, że nie uda mu się wypisać mandatu. Czyżby presja na wyniki i łatania budżetu była na tyle duża że trzeba na siłę wymuszać mandaty? - pyta retorycznie kierowca.

Policjanci próbowali wymusić mandat?

Po obejrzeniu nagrania trudno nie mieć wątpliwości co do intencji policjantów. Co prawda niedaleko za przejściem dla pieszych wykonali skręt w prawo, to tak nagłe zredukowanie prędkości akurat przed pustym przejściem dla pieszych (w którego otoczeniu nie znajdowała się żadna osoba) wydaje się wyjątkowo nienaturalne. Kierowcy muszą pamiętać, że ich obowiązkiem jest zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie przejść dla pieszych oraz zmniejszenie prędkości, ale to, które widać na poniższym nagraniu, wydaje się być znacznie przesadzone.

Wideo youtube

Oczywiście zgadzam się z tym, że radiowóz przed skrętem powinien przyhamować, to logiczne. Ale zrobił to w taki sposób, jakby Ci policjanci byli na kursie jazdy i nie potrafili jeżdzić samochodem. Zwolnili prawie do zera , póżniej lekko przyśpieszyli i skręcili. Jestem bardziej skłonny uwierzyć, że szukali jelenia jak autor nagrania sugeruje. - pisze w komentarzu użytkownik "zajac zajac".

Mandat za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych