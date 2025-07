Zewnętrzna średnica tunelu będzie wynosić niespełna 15 m, a grubość obudowy 60 cm. Dodatkowo zaplanowano budowę w tunelu 19 przejść poprzecznych między nawami, które przede wszystkim będą wykorzystywane do ewakuacji w sytuacjach niebezpiecznych. Dolna część konstrukcji będzie schodziła maksymalnie 51 m poniżej poziomu terenu, a kierowcy będą podróżować jezdnią znajdującą się na głębokości do 45 m. Odcinki wjazdowe będą mierzyć około 600 m.

GDDKiA podkreśla, że inwestycja ta jest szczególnie ważna dla Polic, do których - aby dojechać obecnie z węzła Goleniów Północ (S3/S6) po drugiej stronie Odry - należy pokonać 58 km. Po wybudowaniu obwodnicy trasa skróci się do 23 km, a czas przejazdu zmniejszy się dwukrotnie. Budowa ZOS przewidziana jest w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).