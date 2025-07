Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy decyzję o uznaniu egzaminu za nieważny, podkreślając wystarczalność obserwacji przez lusterka, jeśli zapewniają one widoczność.

Paweł W. zaskarżył wynik egzaminu na prawo jazdy kat. B, twierdząc, że egzaminator wymagał od niego obracania głowy przed ruszeniem samochodem, co nie jest wymagane przez obowiązujące przepisy. Marszałek województwa uwzględnił skargę i unieważnił egzamin.

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu trafiła skarga egzaminatora, w której mężczyzna zwrócił uwagę na fakt, że egzamin praktyczny na placu manewrowym może być przerwany również w przypadku, gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu innych uczestników ruchu drogowego. Zdaniem mężczyzny kursant dwukrotnie nie upewnił się o możliwości ruszenia, co przeczy nagraniom z kamer zamontowanych we wnętrzu pojazdu - wyraźnie widać, że Paweł W. przed rozpoczęciem jazdy wykonuje ruch głową i zerka w boczne lusterka.