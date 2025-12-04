W skrócie Wielkopolska policja wzbogaciła swoją flotę o dziewięć nieoznakowanych radiowozów Cupra Leon VZ, każdy o mocy 333 KM i zaawansowanych systemach bezpieczeństwa.

Zakup warte łącznie ponad 2 mln zł samochody zostały przekazane funkcjonariuszom grupy Speed oraz rozdzielone między różne komendy w regionie.

Policjanci przeszli specjalistyczne szkolenia prowadzenia tych pojazdów, co ma zwiększyć skuteczność w zwalczaniu piractwa drogowego i poprawić bezpieczeństwo na drogach.

Nowe nieoznakowane radiowozy w policji. To Cupry Leon w najmocniejszej wersji

Nowo zakupione pościgowe Cupry to najmocniejsza wersja Leona Sportstourer (kombi), czyli VZ. Taki samochód jest napędzany przez silnik 2.0 TSI, który generuje moc 333 KM. Napęd trafia na wszystkie koła za pośrednictwem dwusprzęgłowej przekładni DSG, samochody seryjnie posiadają również wzmocnione hamulce. Samochody przygotowane dla policji otrzymały system łączności radiowej, wideorejestrator i dwie kamery - przednią i tylną. Samochody nie mają radarów, więc pomiar jest wykonywany "na oko" policjanta, który podczas rejestrowania obrazu powinien utrzymywać stałą odległość od nagrywanego samochodu.

Zakup sfinansował samorząd. Koszt egzemplarza to 387 tys. zł.

Radiowozy przekazano funkcjonariuszom grup Speed, którzy zajmują się łapaniem kierowców popełniających wykroczenia drogowe.

Gdzie będzie trzeba uważać na nieoznakowane Cupry? Trzy samochody pozostaną w Poznaniu, a pozostałe trafiły do komend w Kaliszu, Gnieźnie, Nowym Tomyślu, Pile, Lesznie oraz Gostyniu.

W policyjnej flocie pościgowej nadal pozostaje też piętnaście BMW, Opel Insignia oraz Cupra Formentor.

Policyjna Cupra Leon VZ 333 KM. Policja

Zakup pięciu nowych radiowozów sfinansował Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który przeznaczył na ten cel ponad 2 mln zł. Odpowiednie porozumienie podpisali w lutym marszałek Marek Woźniak oraz nadinsp. Tomasz Olczyk, szef wielkopolskiej policji.

Cztery dodatkowe Cupry udało się zakupić dzięki współfinansowaniu przez samorządy Leszna i Gostynia oraz środki z policyjnego budżetu.

Mam nadzieję, że te 5 szybkich samochodów znacząco zwiększy możliwości policji w wyłapywaniu wszystkich niebezpiecznych zachowań kierowców na drodze, zwłaszcza tych kwalifikowanych jako piractwo drogowe

Policjanci odbyli specjalistyczne szkolenie z prowadzenia

Policjanci podkreślają, że tego typu pojazdy pozwalają szybciej reagować na poważne wykroczenia oraz najniebezpieczniejsze sytuacje na drogach, a także skuteczniej ścigać piratów drogowych.

333 KM to moc, nad którą niełatwo zapanować, szczególnie jeśli nie ma się doświadczenia. Dlatego przed przekazaniem pojazdów do służby na autodromie Szkoła-Auto pod Poznaniem odbyły się specjalne szkolenia z techniki jazdy dla policjantów.

