Policja kupuje 100 nowych radiowozów. Takich jeszcze nie miała

Kosztowne radiowozy dla policji w Lubuskiem. Będą jeździć na prąd

KGP kupuje 100 nowych radiowozów

Jak ustalił dziennik.pl, zakończył się przetarg na 100 nowych radiowozów dla policji, w którym brały udział między innymi Kia oraz Hyundai. Auta tych marek często są spotykane w barwach polskich służb, ale tym razem zdecydowano się na Skody - również nie raz już wykorzystywane w policji.

Główna część zamówienia dotyczyła 83 aut klasy kompaktowej i tu zaskoczenie - wybór padł na Scalę. Do tej pory policja zawsze wybierała samochody z nadwoziem kombi, ewentualnie SUV-y. Scala to mierzący 436 cm długości hatchback, jest więc o 33 cm krótsza od Octavii Combi (nie raz już przez policjantów wybieranej). Najwyraźniej jednak znacznie mniejsza praktyczność nie przeszkadza policji.

Reklama

Zdecydowano się na topową wersję silnikową, co w przypadku Scali oznacza 1.5 TSI o mocy 150 KM oraz 7-biegową skrzynię DSG. Auto jest całkiem żwawe, przyspieszając do 100 km/h w 8,2 s i mogąc jechać nawet 222 km/h. Cena takiej odmiany, zakładając, że wybrano najuboższą odmianę Ambition, to 99 250 zł. W sumie zakup policyjnych Scali kosztuje 13,9 mln zł.

Zdjęcie Skoda Scala / INTERIA.PL

Pozostałe 17 samochodów to Skody Superb liftback w topowej odmianie 2.0 TSI o mocy 280 KM, łączonej ze skrzynią DSG oraz napędem 4x4. Auta te trafią najpewniej do grup Speed i będą przemierzały polskie drogi z wideorejestratorami. Najmocniejszy Superb przyspiesza do 100 km/h w 5,3 s i może jechać 250 km/h (prędkość elektronicznie ograniczona). Ceny takiej wersji zaczynają się od 175 750 zł. Policja wyda na nie 4,4 mln zł.

Policyjne Skody otrzymają nowe oznakowanie

Zakupione właśnie Skody będą drugą dużą partią radiowozów, która otrzyma nowe oznakowanie policyjne. Pojazdy nadal będą srebrne i będą miały niebieskie, odblaskowe oklejenie z napisami POLICJA, ale zamiany obejmują:

zwiększenie liczby ostrzegawczych sygnałów błyskowych z 10 do 30;

zmianę wzoru oznakowania i wprowadzenie dodatkowych elementów odblaskowych;

braku określenia barwy i tła dla napisu świetlnego POLICJA

W praktyce radiowozy w nowych barwach najłatwiej jest rozpoznać po dodatkowych naklejkach w kolorze fluorescencyjnym. Jak wyjaśniają przedstawiciele policji, zmiana oznakowania była podyktowana:

(...) zwiększeniem bezpieczeństwa funkcjonariuszy policji podczas pełnienia służby z użyciem pojazdów oznakowanych, jako uprzywilejowane w ruchu, a także bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego, w związku z poprawą widoczności oraz rozpoznawalności pojazdów policyjnych.

***