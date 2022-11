Pierwsze radiowozy w nowym malowaniu. 78 aut wkrótce wyjedzie na drogi

Spis treści: 01 Pierwsze 78 radiowozów w nowym malowaniu

02 Dlaczego radiowozy zyskają nowe malowanie?

03 Jak zmienia się malowanie radiowozów?

04 "Pomagamy i chronimy" na nowych radiowozach

Zakupione samochody to Kie Sportage nowej generacji. Koszt ich pozyskania wyniósł niespełna 13 mln zł, co oznacza cenę jednego radiowozu wynoszącą 166 480 zł.

Pierwsze 78 radiowozów w nowym malowaniu

Ponad 7 mln na zakup samochodów przeznaczyła policja, natomiast pozostanie niespełna 6 mln pochodzi z Funduszu Wsparcia Policji czyli od lokalnych samorządów.

Policyjne Kie Sportage napędzane są przez benzynowy doładowany silnik 1.6 T-GDI o mocy 150 KM. Silnik współpracuje za manualną skrzynią o sześciu przełożeniach, samochód rozpędza się do 100 km/h w 10,3 s oraz może osiągnąć prędkość 182 km/h. Auto posiada napęd na koła przednie.

Wyposażenie każdego radiowozu obejmuje m.in. czujniki i kamerę cofania, apteczkę z rozszerzonym wyposażeniem, koło dojazdowe, a także policyjny system łączności radiowej.

Zdjęcie Policyjna Kia Sportage / Policja

Nowe Kie Sportage trafiły do Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy, która została wyznaczona do zakupu sprzętu transportowego dla policji. Następnie zostaną rozdysponowane do komend w całej Polsce.

Dlaczego radiowozy zyskają nowe malowanie?

Pierwsze informacje o zmianie malowania pojawiły się niemal równo rok temu, jednak przepisy wykonawcze weszły w życie dopiero wiosną bieżącego roku.

Głównym celem zmian jest, jak wynika z uzasadnienia ministerialnego, "zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonariuszy Policji podczas pełnienia służby z użyciem pojazdów oznakowanych, jako uprzywilejowane w ruchu, a także bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego, w związku z poprawą widoczności oraz rozpoznawalności pojazdów policyjnych".

Zdjęcie Policyjne Kie Sportage / Policja

Jak zmienia się malowanie radiowozów?

Zaproponowane zmiany odnoszą się do trzech zasadniczych elementów oznakowania pojazdów policyjnych:

zwiększenia liczby ostrzegawczych sygnałów błyskowych;

wzoru oznakowania i wprowadzenia dodatkowych elementów odblaskowych;

braku określenia barwy i tła dla napisu świetlnego "POLICJA".

Nowe przepisy dopuściły zwiększenie liczby ostrzegawczych sygnałów świetlnych i błyskowych z dziesięciu do trzydziestu. Ponadto pojazdy posiadać mają tylko jeden wzór oznakowania, czyli srebrną barwę nadwozia z odblaskowym niebieskim pasem wyróżniającym z elementami odblaskowymi barwy białej. Nowość polega na tym, że będzie można umieszczać dodatkowe elementy odblaskowe w postaci pasów barwy żółto-zielonej fluorescencyjnej. Natomiast brak określenia barwy i tła dla napisu "POLICJA" ma umożliwić stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, co sugeruje, że mowa o oświetleniu w technologii LED.

Zdjęcie Policyjna Kia Sportage / Policja

"Pomagamy i chronimy" na nowych radiowozach

Jeszcze w październiku 2020 roku dopuszczono możliwość stosowania na radiowozach takich elementów, jak policyjne gwiazdy. Zgodnie z przepisami "na pojeździe Policji o srebrnej barwie nadwozia, z wyjątkiem motocykla, dodatkowo można umieścić np. "znak gwiazdy policyjnej po obu stronach pojazdu na pasie wyróżniającym lub z przodu pojazdu nad napisem POLICJA" oraz napis "POMAGAMY I CHRONIMY umieszczony półkolem nad znakiem gwiazdy policyjnej".

Zdjęcie Hasło "Pomagamy i chronimy" na nowym radiowozie / Policja

Hasło i gwiazdę znajdziemy na odebranych właśnie przez policję radiowozach.