Ile samochodów sprzedało Volvo w 2024 roku? Pobito rekord

Volvo bez wątpienia może zaliczyć wyniki sprzedaży w 2024 roku do udanych. W minionych 12 miesiącach marka sprzedała na całym świecie 763 389 egzemplarzy. To nowy rekord i zarazem wynik lepszy o 8 proc. w porównaniu z całym rokiem 2023.

Głównymi rynkami dla Volvo niezmiennie są te z Europy. Stary Kontynent odpowiadał za 48 proc. całej zeszłorocznej sprzedaży marki. Wiceliderem zestawienia są Chiny z udziałem na poziomie 21 proc. (wszak Volvo należy do chińskiego koncernu Geely). Ostatnie miejsce na podium należy do Stanów Zjednoczonych. W całym 2024 do USA trafiło 16 proc. wszystkich sprzedanych w 2024 r. samochodów.

Jakie samochody Volvo sprzedają się najlepiej?

Przez wiele lat wizytówką Volvo były kombi. W ostatnich latach szwedzka marka postawiła jednak przede wszystkim na SUV-y i najwidoczniej była to bardzo dobra decyzja. Właśnie takie samochody odpowiadają za niemal 3/4 sprzedaży w 2024 r. Liderem zestawienia jest Volvo XC60. Egzemplarze modelu stanowiły 30 proc. całkowitej sprzedaży w minionych 12 miesiącach. Lokata wicelidera należy natomiast do XC40 (23 proc. sprzedaży), a trzecie miejsce do XC90 (14 proc.). Pozostałe modele razem stanowią 33 proc. wszystkich samochodów sprzedanych na całym świecie.

Pod kątem napędów największy udział w globalnym rynku wciąż mają samochody benzynowe, wyposażone także w układ miękkiej hybrydy. Do klientów trafiło 411 tys. tych samochodów. Tego typu auta zaliczyły jednak spadek o 7 proc. w porównaniu z rokiem 2023. Największy wzrost zaliczył natomiast napęd elektryczny (o 70 proc.) – sprzedano 175 tys. egzemplarzy. Zauważalny wzrost zaliczyła również hybryda plug-in (o 10 proc.). Do klientów trafiło 178 tys. egzemplarzy.

Jakie jest ulubione Volvo Polaków?

Volvo odnotowało rekord sprzedażowy również w naszym kraju. W 2024 roku w Polsce zarejestrowano ponad 14 900 samochodów, co jest najlepszym wynikiem od debiutu marki nad Wisłą, w 1992 roku. Co więcej, wynik z 2024 roku był lepszy o 19 proc. od tego z poprzedniego roku.

Podobnie jak w skali globalnej, w Polsce najlepiej sprzedawały się SUV-y. W naszym kraju ta przewaga nad innymi rodzajami nadwozia (w ujęciu procentowym) jest jeszcze większa, ponieważ udział lidera zestawienia, Volvo XC60, w sprzedaży wynosi 41 proc. Co więcej od 16 lat jest to również najpopularniejszy model segmentu premium w naszym kraju. W zeszłym roku do klientów trafiły 6 174 egzemplarze. Na drugim miejscu znalazł się model XC40 (25 proc. udziału), a na trzecim XC90 z wynikiem 12 proc. sprzedaży. Pozostałe modele stanowiły 23 proc. całkowitej sprzedaży nad Wisłą.

Volvo zrezygnowało z diesla. A tak dobrze się sprzedawał

Oczywiście największym zainteresowaniem w naszym kraju wciąż cieszą się samochody spalinowe. Liderem jest napęd benzynowy (uwzględniający również miękkie hybrydy) z udziałem na poziomie 62 proc. w całości sprzedaży. Drugie miejsce należy natomiast do jednostek wysokoprężnych, które stanowiły 17 proc. Tąpnięcie w sprzedaży tego napędu najlepiej oddaje fakt, że jest to spadek aż o 16 punktów procentowych. Warto jednak zaznaczyć, że w 2025 roku udziału silników Diesla nie będzie, a to dlatego, że Volvo całkowicie wycofało się z oferowania tego napędu. Ostatni samochód z tym silnikiem zjechał z taśm w marcu 2024 roku.

Nieźle radzą sobie również hybrydy plug-in i elektryki. Udział w sprzedaży tych napędów wyniósł kolejno 12 i 8 proc. Z drugiej strony można powiedzieć, że diesel odniósł ostatnie zwycięstwo już zza grobu.

Volvo rezygnuje ze spalinowych sedanów. Co w zamian?

W pierwszej połowie roku 2025 Volvo zamierza rozpocząć produkcję EX30 na rynek Europejski. Oprócz tego zaprezentowano ostatnio zmodernizowane XC60. Jak już wspomnieliśmy wyżej, szwedzka marka koncentruje się na SUV-ach kosztem klasycznych wersji nadwozia. I w efekcie dobiega końca historia modeli S90 i S60 w ich obecnych kształtach. Nie ma już możliwości złożenia zamówienia na oba te modele.

Pewne jest jednak, że przynajmniej jeden z nich powróci w nowym wydaniu. Na początek marca zaplanowana jest premiera modelu ES90, który, jak łatwo się domyślić po filozofii nazewnictwa marki, będzie modelem wyłącznie elektrycznym.

