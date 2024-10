Polacy masowo kupują jeden rodzaj aut. Takiego wyniku jeszcze nie było

Spis treści: 01 Sprzedaż kamperów. Takiego wyniku jeszcze nie było

02 Sprzedaż używanych kamperów. Skąd Polacy sprowadzają auta?

03 Nie tylko kampery. Polacy kupują też przyczepy kampingowe

Sprzedaż kamperów. Takiego wyniku jeszcze nie było

Sytuacja na świecie w latach 2020-2021 sprawiła, że ludzie, ze względu na obostrzenia lub w obawie przed zagrożeniem, nie mogli albo nie chcieli korzystać z oferty schronisk czy hoteli. Przełożyło się to na zwiększenie zainteresowania karawaningiem, a w konsekwencji na sprzedaż samochodów kampingowych. Mimo, że sytuacja w naszym kraju wróciła do normy, Polacy znów chętnie kupują auta kampingowe. Z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Polskiej Grupy Caravaningowej wynika, że w okresie styczeń - wrzesień 2024 r. zarejestrowano 3 969 nowych i używanych samochodów kampingowych. To najlepszy wynik po trzecim kwartale od 2021 roku. Wówczas zarejestrowano 3 534 nowe i używane kampery. Co warto odnotować, wynik po dziewięciu miesiącach w tym roku jest lepszy niż po całym roku 2023. Łącznie zarejestrowano wtedy 3 495 takich samochodów.

Reklama

Jeśli chodzi o nowe kampery w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku zarejestrowano 1 677 samochodów. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to wzrost o 32,3 proc. Pierwsza trójka najpopularniejszych marek, jeśli chodzi o sprzedaż tego typu pojazdów to:

Volkswagen (631 samochodów sprzedanych w okresie styczeń - wrzesień 2024)

Benimar (107)

Capron (87)

Sprzedaż używanych kamperów. Skąd Polacy sprowadzają auta?

Popularnością cieszyły się również używane samochody sprowadzone z zagranicy. Przez dziewięć miesięcy tego roku zarejestrowano w naszym kraju 2 292 auta. Jest to wzrost o 41,9 proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego. Patrząc pod kątem marek, Polacy decydowali się najczęściej na samochody firm:

Fiat (799 zarejestrowanych kamperów w okresie styczeń - wrzesień)

Volkswagen (213)

Ford (147)

Jeśli chodzi o kierunki, z których Polacy najchętniej sprowadzają używane kampery, zaskoczenia raczej nie będzie. Na pierwszym miejscu znajdują się Niemcy. W trzech pierwszych kwartałach zarejestrowano 991 samochodów pochodzących z kraju naszych zachodnich sąsiadów. W pierwszej trójce znalazły się jeszcze Francja (392 samochodów) oraz Holandia (182 kampery).

Nie tylko kampery. Polacy kupują też przyczepy kampingowe

Polacy kupowali nie tylko samochody kampingowe, ale również przyczepy. Przez dziewięć miesięcy tego roku zarejestrowano 791 nowych przyczep (wzrost o 4,8 proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego). Jeśli chodzi o używane przyczepy, liczba rejestracji wyniosła 6 978 (wzrost o 9,1 proc.).