Płonie prom z 3000 samochodów. Przyczyną pożar auta elektrycznego?

Holenderska straż przybrzeżna poinformowała, że tuż przed północą odebrała sygnał alarmowy od - znajdującego się nieopodal wyspy Ameland - transportowca Fremantle Highway. Załoga wzywała pomocy w związku z rozprzestrzeniającym się w szybkim tempie pożarem, jaki wybuchł na jednym z pokładów towarowych.

Płonie statek z 3 tys. samochodów. Jedna osoba nie żyje

Początkowo załoga próbowała samodzielnie walczyć z płomieniami, ale nie była w stanie zdusić pożaru. Do incydentu doszło około 27 mil morskich (ok 50 km) na północ od wyspy Ameland

Ogień nadal się rozprzestrzeniał, więc rozpoczęto ewakuację - poinformowała w komunikacie holenderska straż przybrzeżna.

Wiadomo, że na pokładzie samochodowca, który wypłynął niedawno z niemieckiego Bremerhaven i kierował się do egipskiego Port Said, było 23 członków załogi. W akcji ratunkowej uczestniczyły śmigłowce marynarki i łodzie ratunkowe Holenderskiej Kompanii Ratowniczej (KNRM) z Ameland i Schiermonnikoog.



