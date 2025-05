Policjanci przez pięć dni prowadzili wzmożone kontrole trzeźwości na terenie całego kraju. Między 30 kwietnia a 4 maja funkcjonariusze zatrzymali 1628 osób jadących po użyciu alkoholu, a w samych pierwszych trzech dniach maja liczba ta wyniosła 1066. Oznacza to, że średnio co 4 minut zatrzymywano pijanego kierowcę. To zatrważające dane, które dotyczą wyłącznie ujawnionych przypadków. Rok temu od 30 kwietnia do 4 maja było ich 1594.