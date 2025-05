Rozbudowa autostrady A2. Nawet cztery pasy i odcinkowy pomiar prędkości

Autostrada A2 między Warszawą a Łodzią należy do najbardziej obciążonych ruchem tras w Polsce, dlatego planowana jest jej rozbudowa o dodatkowe pasy ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że pierwsze przetargi ruszą już w drugiej połowie roku. Co to oznacza dla kierowców?