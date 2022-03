Wyjaśnijmy - pod młotek nie trafią chociażby auta odholowane spod zakazu parkowania, w myśl art. 130a Prawa o Ruchu Drogowym. W przypadku licytacji chodzi o pojazdy usunięte z dróg na mocy art. 50a Prawa o ruchu drogowym. To samochody pozostawione bez tablic rejestracyjnych lub takie, których stan wskazuje, że nie są używane. Takie pojazdy usuwane są na wniosek Straży Miejskiej lub Policji i trafiają na tzw. parkingi depozytowe, gdzie czekają na właściciela lub osobę uprawnioną do odbioru.



"Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy" - czytamy w art. 50a. pkt 2 Prawa o ruchu drogowym.

Porzucone auta problemem Warszawy?

Zarząd dróg miejskich w Warszawie przypomina, że tylko w 2020 roku ze stołecznych ulic usunięto na polecenie służb 10 626 nieprawidłowo zaparkowanych samochodów i 1 978 wraków. W zeszłym roku było to odpowiednio: 12 213 i 1 816 pojazdów. W zaledwie dwa miesiące bieżącego roku na parkingi depozytowe trafiły już 1783 pojazdy odholowane za nieprawidłowe parkowanie i 326 "wraków".



Do jesieni 2021 roku auta, których nikt nie zdecydował się odebrać, trafiały na złom. W większości przypadków były to pojazdy zdekompletowane, których na drogi nie przywróciłby nawet generalny remont. Od tej reguły zdarzają się jednak wyjątki, więc jesienią ubiegłego roku, w drodze postępowania przetargowego, zorganizowano pierwszą licytację 8 przejętych przez miasto samochodów. 7 z nich znalazło nowych właścicieli, a do kasy miasta trafiło w sumie 92 tys. 700 zł.



Warszawa sprzedaje odholowane auta.

Tym razem pod młotek trafi 16 pojazdów, w tym jeden wystawiony powtórnie. Warszawski ZDM czeka na oferty do 22 marca do godziny 14. Samochody oglądać można w dniach 14-18 marca i 21 marca w godzinach 10-13 na terenie bazy ZDM przy ul. Gołdapskiej 7 po uprzednim uzgodnieniu z pracownikami ZDM.



