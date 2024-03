Parkingowa rewolucja w Warszawie. Co potrafią nowe parkomaty?

Spis treści: 01 Nowe parkomaty w Warszawie. Teraz urządzeń będzie mniej

02 Zmiany w płatnościach. Płatność gotówką będzie utrudniona

03 Za parking zapłacisz kodem QR. Tak wygodnie jeszcze nie było

W listopadzie 2024 r. kończy się dziesięcioletni okres dzierżawy obecnych parkomatów, a już w styczniu 2025 r. w Warszawie zacznie obowiązywać nowa, większa Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Objęte nią zostaną kolejne dzielnice tj. Saska Kępa oraz Kamionek. Zarząd Dróg Miejskich zdecydował się wykorzystać ten zbieg wydarzeń i otworzył przetarg na usługi dostawy, montażu i obsługi nowych parkomatów.

Na ulicach Stolicy funkcjonować będzie 1910 nowych urządzeń, czyli o 197 mniej, niż do tej pory. Redukcja liczby parkomatów wynika z analiz, w których uwzględniono zachowania kierowców. W toku przetargu miasto zabezpieczy się jednak na wypadek dalszego rozszerzania strefy czy potrzeby wykorzystania dodatkowych maszyn. Opcjonalnie ZDM będzie w stanie pozyskać 800 kolejnych.

