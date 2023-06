Parking pułapka w centrum miasta. Gdy się zorientujesz, jest już za późno

Niespodzianka na jednym z parkingów

O niecodziennych oznaczeniach parkingu G1 na Bulwarze Staromiejskim we Wrocławiu, poinformował jeden z lokalnych serwisów. Przed wjazdem do garażu można bowiem zobaczyć wyraźną informację o zakazie wjazdu pojazdów, których wysokość przekracza 2,2 metra. Jak się jednak okazuje - informacji tej nie warto do końca ufać.

W rzeczywistości bowiem wysokość parkingu w niektórych miejscach wynosi maksymalnie 2 metry. Powodem tego stanu rzeczy jest zbyt nisko podwieszona instalacja, a brak wystarczającej uwagi kierowcy może doprowadzić do uszkodzenia dachu pojazdu.

Nie zauważysz kartki, zniszczysz auto

Niestety o powyższym fakcie kierowcy dowiadują się stanowczo za późno. Zarządca zdecydował się bowiem wywiesić ostrzeżenie w postaci kartki papieru w formacie A4, niedbale przyklejonej do punktu poboru opłat przed wjazdem do obiektu. Podobne "oznaczenia" zostały także poprzypinane na taśmach zaciskowych do wspomnianej wyżej - nisko wiszącej - instalacji. Przy tym wszystkim nie starano się nawet zamazać dużo większego i wyraźniejszego znaku widniejącego tuż nad wjazdem, a to właśnie w to miejsce najczęściej kierujemy oczy szukając takich informacji.

Brak uwagi będzie kosztowny

Jak słusznie zauważył serwis tuWroclaw - wspomniane kartki A4 z w żadnym wypadku nie przypominają znaku ostrzegawczego. Większość kierowców może nawet nie zwrócić na nie uwagi, traktując je jako kolejne, nic nie znaczące ogłoszenie. Brak uwagi może natomiast skutkować kosztownymi naprawami.

W sprawie niedokładnego oznakowania garażu przy ulicy Wszystkich Świętych skontaktowaliśmy się ze spółką KVW-e - zarządcą kompleksu biurowego, którego częścią jest wspomniany obiekt. Do chwili opublikowania tekstu nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi.

