To dla nas trudny moment, bo od wielu lat idea współdzielenia była nam szczególnie bliska i z tym zakresem działalności wiązaliśmy duże nadzieje. Niestety nie przełożyły się one na realia biznesowe. Wygląda jednak na to, że nasze postrzeganie perspektyw dla rynku nie jest odosobnione. Z kilkunastu dostawców tej usługi w Polsce jeszcze kilka lat temu, obecnie pozostało jedynie trzech. Nie pojawiają się również nowi dostawcy w tej kategorii. Dla dobra spółki i klientów planujemy więc skupić się na tym obszarze biznesu, w którym rozpoczęliśmy działalność już ponad 25 lat temu, a więc wynajmie samochodów na doby i powiązanych z tą działalnością dodatkowych usługach

powiedział Maciej Panek, prezes Panek S.A