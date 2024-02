Panek bankrutuje? Szef firmy wyjaśnia, co z autami na wynajem

Panek jest jedną z najpopularniejszych w Polsce firm z branży car-sharingu. Jak się jednak okazuje, ma problemy finansowe. I to spore, ponieważ z informacji podanych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, znajduje się ona w trakcie procesu restrukturyzacji.

Panek bankrutem? Firma przechodzi restrukturyzację

W rejestrze pojawiło się obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego, który zaplanowany został na 8 lutego 2024 roku. "Nadzorca układu, którym jest Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja spółka akcyjna w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest PANEK spółka akcyjna, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 8 lutego 2024 roku" - możemy przeczytać w obwieszczeniu.

Reklama

Co z samochodami na wynajem? Mamy komentarz szefa firmy

O przyczynę problemów zapytaliśmy założyciela i dyrektora generalnego, Macieja Panka. "W grudniu 2023 r. wykryto duże nieprawidłowości przy sprzedaży samochodów używanych przez naszą firmę. Zamieszanych w to jest kilka osób, a sprawa trafiła do prokuratury" - stwierdził zapytany przez Interię dyrektor generalny. Dodał również, że wstrzymana została sprzedaż samochodów oraz proces wymiany flot, a to doprowadziło do problemów finansowych. Zdaniem Panka restrukturyzacja ma pomóc firmie "w odzyskaniu sprawności floty, która jest zamrożona".

"Firma sprzedaje kilka tysięcy samochodów rocznie. To duże operacje i nawet miesięczne wstrzymanie aut powoduje problemy. Tutaj mówimy o kilku milionach złotych strat" - stwierdził Maciej Panek. Szef firmy odniósł się również do odpowiedzialnej za restrukturyzację kancelarii. "Mają na swoim koncie dużo sukcesów restrukturyzacyjnych i liczę, że doprowadzą do tego, żebyśmy stanęli na nogi po przejściowych problemach" - zapowiedział Panek. "Postępowanie o zatwierdzenie układu jest na razie, mamy teraz 3 miesiące" - dodał.

Założyciel firmy odniósł się również do naszego pytania o wpływ procesu restrukturyzacji na dostępność samochodów w ramach usługi carsharingu. "Nasi klienci mogą czuć się bezpiecznie. To nie ma wpływu na biznes carsharingowy, samochodów na wynajem nie zabraknie" - zapowiedział. Dodał również, że w związku z sytuacją nie są planowane zmiany w cenniku usługi.

Firma Panek działa od 2000 roku

Założona w 2000 roku firma Panek od 2017 roku działa aktywnie w branży carsharingu. Jest to rozwiązanie, które polega na wynajmie auta na minuty. Sprawdza się zwłaszcza dla tych, którzy potrzebują samochodu tylko w wyjątkowych sytuacjach, albo np. przyjeżdżają do obcego miasta w różnych celach, ale nie chcą tam korzystać z komunikacji miejskiej czy taksówek. Korzystając z aplikacji można wynająć samochód i zapłacić za czas, w którym się z niego korzysta. Płacimy wówczas nie za liczbę godzin, a za każdą minutę.

Warto tutaj przypomnieć, że kilka lat temu firma rozszerzyła swoją działalność do 200 miast, ale później zaczęła ograniczać ich liczbę, koncentrując się na tych najbardziej dochodowych. W grudniu 2022 roku firma zdecydowała zmniejszyć liczbę obecnych wówczas na liście 40 miejsc. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej usługi Panek CarSharing, obecnie można z niej korzystać w następujących lokalizacjach:

Białystok

Katowice

Kraków

Lublin

Łódź

Poznań

Radom

Szczecin

Trójmiasto

Warszawa

Wrocław

Usługa dostępna jest ponadto na następujących lotniskach:

Lotnisko Gdańsk

Lotnisko Katowice - Pyrzowice

Lotnisko Kraków

Lotnisko Łódź

Lotnisko Poznań

Lotnisko Szczecin - Goleniów

Lotnisko Chopina w Warszawie

Lotnisko w Modlinie

Lotnisko Wrocław

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest jednym z rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych. Udział sądu w tym typie postępowania jest znacząco ograniczony. Jego zadanie polega jedynie na skontrolowaniu legalności przyjętego rozwiązania w procesie restrukturyzacji (plan spłaty zadłużenia) oraz jego zatwierdzeniu.