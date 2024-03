Oświadczenie po kolizji w telefonie. Nowa opcja w mObywatelu

Spis treści: 01 Stłuczka w mObywatelu. Znamy datę

02 Nie tylko dowód i prawo jazdy. mObywatel pomoże też przy kolizji

03 Jedziesz na wakacje? Lepiej zabierz dokumenty samochodu

04 Stłuczka? Jak wypełnić oświadczenie o kolizji drogowej

Już w ubiegłym miesiącu Ministerstwo Cyfryzacji informowało, że trwają prace nad kolejnym usprawnieniem aplikacji mObywatel. Chodzi o opracowywany wspólnie z towarzystwami ubezpieczeniowymi nowy moduł "Stłuczka". Dzięki niemu kierowcy mogliby zgłosić kolizję drogową firmie ubezpieczeniowej bezpośrednio na miejscu zdarzenia, bez konieczności wzywania policji czy spisywania papierowych oświadczeń.

Zapowiedź zmian to świetna informacja dla kierowców. W skali roku na polskich drogach dochodzi do przeszło 360 tysięcy kolizji, czyli sytuacji, w których uszkodzenia ograniczają się wyłącznie do mienia poszkodowanych osób. Na taką okoliczność wielu kierowców wozi ze sobą w aucie stosowne oświadczenia przygotowane przez ubezpieczycieli, ale zdecydowana większość zmotoryzowanych nie zaprząta sobie nimi głowy. Dużym problemem bywają tak prozaiczne kwestie jak kartka papieru czy długopis. W powstających pod wpływem stresu oświadczeniach często brakuje kluczowych - z punktu widzenia ubezpieczycieli - informacji, co zdecydowanie wydłuża proces likwidacji szkody.



Z pomocą przyjść ma właśnie zaktualizowana aplikacja mObywatel, która otrzyma nową funkcjonalność - panel o nazwie "Stłuczka". Z ust szefa resortu cyfryzacji - Krzysztofa Gawkowskiego - padła konkretna deklaracja. Jak informuje "Rzeczpospolita", nowa funkcja "najprawdopodobniej" uruchomiona zostanie "w pierwszej połowie wakacji".



Reklama

Nie tylko dowód i prawo jazdy. mObywatel pomoże też przy kolizji

Przypominamy, że obecnie, dzięki aplikacji mObywatel polscy kierowcy - przynajmniej na obszarze kraju - mogą prowadzić samochody nie posiadając przy sobie:

prawa jazdy,

dowodu rejestracyjnego,

polisy oc.

Wszystkie niezbędne informacje - dzięki mObywatelowi - są na wyciągnięcie ręki z poziomu smartfona. Dostęp do nich mają też np. policjanci drogówki. Możliwość zgłoszenia stłuczki z poziomu państwowej aplikacji również traktować można jako ogromne ułatwienie, zwłaszcza, że funkcjonalność zacząć ma działać w połowie wakacji, gdy drogi zapełnią się turystami.



Jedziesz na wakacje? Lepiej zabierz dokumenty samochodu

Przestrzegamy jednak, by w przypadku dalszych wyjazdów nie lekceważyć wartości podstawowych dokumentów pojazdu, bo w wielu sytuacjach mogą się one okazać nieocenioną pomocą. Przykładowo - papierowy dowód rejestracyjny niezbędny jest chociażby do odebrania pojazdu z parkingu depozytowego, gdy ten usunięty zostanie z drogi na koszt właściciela (np. w związku z parkowaniem stwarzającym niebezpieczeństwo w ruchu drogowym czy z uwagi na zły stan techniczny stwierdzony przez policjanta w czasie kontroli drogowej).

Stłuczka? Jak wypełnić oświadczenie o kolizji drogowej

Oświadczenie sprawcy wypadku jest dokumentem, który ma za zadanie pomóc w uzyskaniu odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy za naprawę naszego auta. Zgodnie z zaleceniami przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, powinno ono zawierać:

dane osobowe sprawcy oraz poszkodowanego: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, a także istotne dane z prawa jazdy, takie jak numer prawa jazdy, data wydania i termin ważności. Można ponadto umieścić w nim również numer dowodu osobistego

informacje na temat pojazdów: numery rejestracyjne, marka i model,

dane polisy ubezpieczeniowej sprawcy: numer polisy, nazwa firmy ubezpieczeniowej i data ważności ubezpieczenia

informacje o przebiegu oraz okolicznościach zdarzenia: dokładne miejsce (najlepiej adres) i czas zdarzenia (data i godzina), opis panujących warunków drogowych, położenie samochodów przed i po kolizji, kierunek ich ruchu a także przebieg zdarzenia. Ewentualnie można wpisać osoby postronne biorące udział w zdarzeniu

podpisy kierowców z rozróżnieniem sprawcy i poszkodowanego.