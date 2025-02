W latach 50. ubiegłego wieku przemysł i handel potrzebowały lekkiego samochodu dostawczego o ładowności około tony. Stary były zbyt duże i miały ogromne zużycie paliwa, a Warszawy w ogóle nie nadawały się do transportu towaru. W 1959 roku rozpoczęła się produkcja Żuka, który miał być lekiem na te problemy.

Żuk nie był luksusem, ale śmiało można powiedzieć, że był niezawodny i uniwersalny. W Polsce można było go spotkać praktycznie wszędzie. Służył jako dostawczak, mobilny sklep, auto dla ekip remontowych, jak i straży pożarnej. Szybko zaczął się eksport do wielu państw bloku wschodniego, jak i bardziej egzotycznych krajów, Żuki trafiały m.in. na Kubę i do Kolumbii.