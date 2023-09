Ktoś sprzedaje Trabanta za 130 tys. zł. To prawdziwy unikat

Spis treści: 01 Trabant obok Syreny i Malucha

02 Wyjątkowy Trabant - to brzmi dumnie

03 Plażowe Cabrio Trabanta na sprzedaż

Trabanty nigdy nie należały do najlepszych wytworów motoryzacji i były raczej efektem konieczności, niż fantazji inżynierów. Ich pojawienie się w 1957 roku nie wstrząsnęło posadami świata motoryzacji - był konstrukcją stworzoną na potrzeby mniej zamożnych użytkowników i choć do jego budowy użyto nowatorskich materiałów - na przykład nadwozia z tworzywa zwanego duroplastem, to również wynikało z konieczności utrzymania kosztów na jak najniższym poziomie.

Trabant obok Syreny i Malucha

Trabant do dziś jest jednym z symboli czasów PRL i stoi na równi z takimi reliktami motoryzacji jak polska Syrena, czy Fiat 126p, a także NRD-owski Wartburg i Jugosłowiańska Zastava. Trabanty były produkowane tuż za polską granicą w NRD, w Zwickau aż do 1990 roku. W ciągu ponad 30 lat produkcji zbudowano ponad 3 miliony sztuk i było to jedno z ważniejszych aut po wschodniej stronie mur berlińskiego.

Reklama

Kiedy w 1989 roku runął mur berliński, a blok wschodni uzyskał dostęp do produktów - w tym samochodów - z zachodu, popularność Trabanta drastycznie spadła. Nie pomogła nawet premiera nowej wersji Trabanta 1.1 z silnikiem VW Polo. W ostatnim okresie trwającym do zakończenia produkcji w 1991 roku z taśmy zjechało blisko 40 000 sztuk Trabanta 1.1, a większość trafiła na eksport, między innymi do Polski.

Wyjątkowy Trabant - to brzmi dumnie

Do dziś w samych Niemczech jest zarejestrowane około 30 000 Trabantów, więc nie ma co ukrywać, że wiele osób wciąż czuje nostalgiczną więź do tego samochodu, a także do charakterystycznego dla wcześniejszych modeli zapachu spalin silnika dwusuwowego.

W ostatnim okresie produkcji, Trabant poszukiwał jeszcze nietuzinkowych rozwiązań, którymi mógłby uratować popularność marki. W 1988 roku powstał prototyp Trabanta Kubelwagen - otwartego typu Trabanta nawiązującego do produkowanego od 1967 roku modelu dla wojska. W oparciu o Kubelwagena Trabant zbudował też Trampa - odmianę Kubelwagena do użytku cywilnego. W latach 1990-91 trwała produkcja małoseryjna tego modelu, a nawet bardziej ekskluzywnej wersji Caro Tramp, która wyróżniała się wyposażeniem i charakterystycznymi kolorami. Z taśmy zjechało nieco ponad 60 egzemplarzy tego samochodu.

Zdjęcie Trabant Caro Tramp /źródło: mobile.de /

Plażowe Cabrio Trabanta na sprzedaż

To właśnie Trabant 1.1 Caro Tramp jest wystawiony na sprzedaż na niemieckim portalu mobile.de. Egzemplarz wystawiony na sprzedaż jest w nienagannym stanie, chociaż ma już 87 tysięcy kilometrów przebiegu. Wyprodukowany w 1990 roku wciąż wygląda świetnie i miał tylko jednego właściciela. Ma czarny materiałowy dach, charakterystyczne dla modelu Caro Tramp żółte orurowanie, a nawet... hak holowniczy. Chyba najbardziej interesująca jest jednak cena, bo bez nadmiernego ryzyka można uznać, że to jeden z najdroższych, jeśli nie najdroższy Trabant na świecie. Cena wyjściowa to 29 490 Euro, czyli około 131 700 zł.