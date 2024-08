Platforma Prime Video ujawniła pierwsze spojrzenie na finałowy odcinek legendarnego programu "The Grand Tour". Ostatnia część perypetii słynnego motoryzacyjnego trio będzie nosiła nazwę "One For The Road" i skupi się na pełnej przygód wyprawie Clarksona, Hammonda i Maya do Zimbabwe.

Trailer The Grand Tour "One For The Road"

Wideo youtube

Amazon nie zaprezentował jeszcze pełnoprawnego trailera najnowszego odcinka The Grand Tour, ale pojawił się wzruszający teaser. Widzimy na nim Jamesa Maya i Richarda Hammonda, w typowych dla siebie kłopotliwych, ale też zabawnych sytuacjach. Jak zwykle prezenterom będą towarzyszyć nietuzinkowe pojazdy - tym razem wybór padł na Lancie Montecarlo, Forda Capri oraz Triumpha Staga. Cały materiał jest okraszona łapiącą za serce muzyką oraz napisami "po 22 latach, w końcu nadszedł koniec". Jednocześnie w serwisie Amazon opublikowano też pierwsze zdjęcia z nadchodzącego odcinka. Na jednym z nich widać, jak trójka znanych prezenterów siedzi z radością przy ognisku, ciesząc się relaksem nad pięknym jeziorem.

Zdjęcie Trójka prezenterów nad pięknym jeziorem. / Fot. Amazon /

The Grand Tour "One For The Road". Kiedy premiera odcinka?

Zgodnie z informacją, jaka pojawia się na teaserze, najnowszy odcinek The Grand Tour będzie miał swoją premierę 13 września 2024 roku.

Dlaczego program "The Grand Tour" został zakończony?

Na temat tego, że Jeremy Clarkson, Richard Hammond oraz James May nie będą już nagrywali kolejnych odcinków "The Grand Tour", plotki krążyły już od dłuższego czasu. Niejako potwierdził je później sam Clarkson, który w połowie grudnia 2023 roku opublikował w swoich mediach społecznościowych zdjęcie zachodzącego słońca z podpisem "to koniec Grand Tour". Oficjalnie do sprawy odniósł się jednak dopiero kilka miesięcy później, kiedy ze znaną sobie szczerością stwierdził, że nagrywanie takiego programu jak The Grand Tour jest "bardzo wymagające fizycznie" i staje się to coraz trudniejsze, gdy jest się "grubym i starym".

Wszelkie plotki definitywnie zakończyła informacja z 18 lipca 2024 roku, mówiąca o tym, że prezenterzy rozwiązali spółkę W. Chump and Sons, która zajmowała się realizacją ich programów. Stosowne dokumenty zostały złożone 11 lipca 2024 roku - informuje Daily Mail. Tym samym zakończyła się pewna epoka - 21-letnia współpraca prezenterów dobiegła końca.

Koniec współpracy prezenterów nie oznacza, że nie będziemy już mogli zobaczyć programów z ich udziałem. Prezenterzy będą realizować inne formaty. Wszak Clarkson prowadzi brytyjską edycję "Milionerów" oraz "Farmę Clarksona". Hammond i May z pewnością również nie będą narzekać na brak zajęć. Nieoficjalnie mówi się także o ewentualnym powrocie "The Grand Tour" za jakiś czas, jednak w innej formie i z innymi prowadzącymi.