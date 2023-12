Spis treści: 01 Jeremy Clarkson i kontrowersje

02 Plotki okazały się prawdziwe. To koniec The Grand Tour

03 W mediach społecznościowych zawrzało

04 Ostatni sezon The Grand Tour w przyszłym roku

Jeremy Clarkson i kontrowersje

Jeremy Clarkson to bez wątpienia dziennikarz, którego poczynienia można określić jako kontrowersyjne. Jego "nazbyt odważne" zachowanie już wcześniej przyczyniło się do zakończenia współpracy z BBC i skutkowało koniecznością odejścia z kultowego programu motoryzacyjnego Top Gear. W ślad ze znanym dziennikarzem podążyli jego dwaj kompani - Richard Hammond oraz James May.

Niedawno znany prezenter dopuścił się kolejnego skandalu obrażając w swoim felietonie brytyjską książęcą parę. Dziennikarz w dosyć niewybredny sposób skomentował poczynania Meghan Markle po premierze drugiego sezonu serialu "Harry & Meghan". To nie spodobało się obecnemu pracodawcy celebryty - firmie Amazon Prime Video, która - jak donosiły zachodnie serwisy - także zdecydowała się na zakończenie współpracy z Jeremym. Wszystko wskazuje na to, że plotki te były prawdziwe.

Plotki okazały się prawdziwe. To koniec The Grand Tour

W jednym z niedawnych wpisów na platformie Instagram dziennikarz w dosyć krótki sposób potwierdził zakończenie produkcji programu rozrywkowo-motoryzacyjnego The Grand Tour. Jak można wyczytać z opublikowanej informacji - po przyszłym roku słynna trójka nie będzie pracować nad kolejnymi odcinkami programu. Co zaskakujące Clarkson zaznaczył jednocześnie, że już wkrótce będzie można spodziewać się kolejnych odcinków "Farmy Clarksona" - innego programu, także produkowanego przez Prime Video.

W mediach społecznościowych zawrzało

Jak można się było spodziewać, wiadomość ta wywołała prawdziwą lawinę komentarzy. Wielu użytkowników platformy Instagram wyraziło swoje ubolewanie nad zakończeniem produkcji The Grand Tour. Wśród wpisów nie brakowało podziękowań oraz próśb by trójka znanych prezenterów kontynuowała współpracę w innej formie. Co ważne - niektórzy słusznie zauważają, że wpis nie stanowi żadnego oficjalnego potwierdzenia końca Grand Toura, a jedynie informacje o braku prac nad programem po przyszłym roku. Czyżby jednak nie wszystko było jeszcze stracone?

Ostatni sezon The Grand Tour w przyszłym roku

Na obecną chwilę wiadomo jedynie, że pierwszy odcinek piątego sezonu The Grand Tour zadebiutuje na platformie Amazon w lutym 2024 r. Według plotek jego miejscem akcji będzie m.in. Zimbabwe.