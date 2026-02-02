W skrócie Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego wystąpiła o zwiększenie opłat za wydanie prawa jazdy do Ministerstwa Infrastruktury.

Samorządowcy postulują podwyżkę opłat o 100 proc., natomiast Ministerstwo Infrastruktury proponuje jedynie 15 proc.

Podwyżka opłat obejmie nie tylko prawo jazdy, ale także dowody rejestracyjne, tablice i inne dokumenty związane z pojazdami.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami podwyżka miałaby wynosić nieco ponad 15 proc. Oznacza to, że opłata za wydanie prawa jazdy wzrosłaby ze 100 zł do 115,50 zł, natomiast w przypadku dokumentu międzynarodowego do 40,50 zł zamiast 35 zł. Co istotne, nie zmieniłaby się kwota wydania pozwolenia na kierowanie tramwajem - 30 zł.

Samorządowcy chcą podwyżki o 100 proc. Za wydanie prawa jazdy zapłacisz 200 zł

Ustalenie wzrostu opłat o 15 proc. nie jest przypadkowe - uwzględniono wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2023 i 2024 r. Samorządowcy podczas posiedzenia KWRiST odnieśli się jednak do projektu i zaznaczyli, że proponowane podwyżki są niewystarczające.

Grzegorz Kubalski - zastępca dyrektora biura Związku Powiatów Polskich - stwierdził, że podwyżka w wysokości 15 proc. jest zbyt niska i nie uwzględnia chociażby kosztów zakupu dokumentów, wynagrodzeń pracowników czy rosnących wydatków związanych z obsługą i zarządzaniem.

Jeżeli popatrzymy na dane statystyczne i budżetowe z poszczególnych powiatów, okazuje się, że suma samych kosztów zakupu dokumentów i kosztów pracowniczych przekracza o 96 proc. to, co mamy z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy. Czyli obecna opłata pokrywa 48–50 proc. rzeczywistych kosztów. Państwo uważacie, że podwyżka w skali 15 proc. załatwia sprawę. Ona powinna wynosić 100 proc.

Ministerstwo Infrastruktury nie chce drastycznych podwyżek. Opłata za wydanie prawa jazdy wzrośnie

Resort przekonuje, że wprowadzenie tak drastycznych podwyżek - chociażby na poziomie 100 proc. - mogłoby doprowadzić do ograniczenia dostępności do otrzymania dokumentów i byłoby nieproporcjonalnym wzrostem kosztów dla obywateli. Nie do końca zgadza się z tym Kubalski, który twierdzi, że co najmniej dyskusyjne jest stwierdzenie, iż podwyżka opłaty stanowiłaby barierę dostępności do świadczenia. Podkreśla, że wcześniej trzeba wydać na sam kurs między 2,5 a 5 tys. zł.

Ministerstwo Infrastruktury nie widzi podstaw, aby zwiększać proponowaną podwyżkę z 15 do 100 proc. zgodnie z postulatem samorządowców. Grzegorz Kubalski nie daje jednak za wygraną i zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, aby resort spróbował przeprowadzić negocjacje dotyczące wysokości podwyżek i ustalenia ich poziomu zgodnego z delegacją ustawową.

Ile kosztuje wydanie prawa jazdy w 2026 r.?

Ministerstwo Infrastruktury proponuje pierwszą od 12 lat podwyżkę opłat za wydanie dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami. Projekt zakłada jednorazowy wzrost cen przy uwzględnieniu wskaźników inflacji za lata 2023 i 2024 w wysokości odpowiednio 11,4 oraz 3,6 proc., co daje skumulowany współczynnik waloryzacji na poziomie 15,41 proc. Co istotne, obowiązujące regulacje określają także górny limit opłat za wydanie prawa jazdy, który wynosi 200 zł. Aktualnie wydanie dokumentu kosztuje 100 zł, jednak kwota ta ma wzrosnąć do 115,50 zł. Nowe stawki wejdą w życie najprawdopodobniej jeszcze w 2026 r.

Zmiany cennika nie obejmą wyłącznie wydawania prawa jazdy. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada również modyfikacje w przepisach dotyczących tablic rejestracyjnych oraz dokumentów związanych z rejestracją pojazdów. Do 62,50 zł z 54 zł wzrośnie opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego, a 16 zł (zamiast 13,50 zł) zmotoryzowani zapłacą za pozwolenie czasowe. Koszt tablic rejestracyjnych wzrośnie z 80 do 92,50 zł, a motocyklowych do 46,50 zł (z 40 zł). Opłata za nalepkę legalizacyjną ma wynosić 14,50 zł zamiast 12,50 zł.

Nowa Toyota RAV4 deklasuje spalaniem. Nawet 4,9 l/100 km INTERIA.PL