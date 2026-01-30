W skrócie Irlandia Północna wprowadza od października 2026 roku system Graduated Driving Licensing, który ma na celu stopniowe zdobywanie doświadczenia przez kierowców.

Młodzi kierowcy przez pierwsze sześć miesięcy po uzyskaniu prawa jazdy nie będą mogli przewozić więcej niż jednego pasażera w wieku 14-20 lat w godzinach nocnych, z pewnymi wyjątkami.

Nowo uprawnieni kierowcy będą przez dwa lata oznaczać samochód literą R, a przestrzeganie przepisów będzie kontrolowane przez system punktów karnych oraz kary finansowe.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Irlandia Północna przygotowuje kompleksową reformę systemu zdobywania prawa jazdy, która wejdzie w życie 1 października 2026 roku. Wprowadzenie tzw. Graduated Driving Licensing (GDL) będzie największą zmianą w przepisach drogowych w tym regionie od niemal siedemdziesięciu lat. Reforma jest odpowiedzią na niepokojące statystyki dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Od października koniec nocnych przejażdżek ze znajomymi

Najbardziej kontrowersyjną zmianą w systemie GDL jest ograniczenie liczby pasażerów w godzinach nocnych. Kierowcy poniżej 24. roku życia, przez pierwsze sześć miesięcy po uzyskaniu prawa jazdy, nie będą mogli przewozić więcej niż jednego pasażera w wieku 14-20 lat między 23:00 a 6:00.

Wyjątki przewidziano dla członków rodziny oraz doświadczonych kierowców z co najmniej trzyletnim stażem za kierownicą. Celem ograniczenia jest zmniejszenie liczby nocnych wyjazdów młodych grup znajomych, które statystycznie częściej kończą się wypadkami.

Nowy system zakłada także, że nowo uprawnieni kierowcy przez dwa lata będą oznaczać swój samochód literą "R" (Restricted). Do tej pory obowiązywał jednoroczny okres. Zniesiono także dotychczasowy limit 45 mil na godzinę (72 km/h) - młodzi kierowcy będą mogli poruszać się według standardowych ograniczeń, w tym po autostradach, zarówno w trakcie nauki, jak i po uzyskaniu pełnego prawa jazdy.

Młodzi kierowcy pod specjalnym nadzorem

Jak informuje BBC - reforma kładzie nacisk na stopniowe zdobywanie doświadczenia oraz lepsze przygotowanie do samodzielnej jazdy. Przestrzeganie przepisów będzie monitorowane poprzez system punktów karnych oraz kary finansowe. Instruktorzy podkreślają, że dłuższy, uporządkowany okres szkolenia zmniejsza ryzyko powstawania złych nawyków, a ograniczenia w godzinach nocnych realnie chronią życie młodych kierowców.

System stopniowanego prawa jazdy funkcjonuje już w Australii, Nowej Zelandii czy Irlandii i według dostępnych danych znacząco obniża liczbę wypadków młodych kierowców. Irlandia Północna pokazuje, że zmiany w przepisach mogą iść dalej niż same mandaty

W dłuższej perspektywie reforma wpisuje się także w europejską wizję "zero ofiar śmiertelnych na drogach do 2050 roku", pokazując, że bezpieczeństwo ruchu drogowego można zwiększać nie tylko poprzez kampanie, ale przede wszystkim przez odpowiednie regulacje i kontrolę nad nowymi kierowcami.

Tego Hyundaia kochają Polacy. Hybrydowy Tucson rzuca wyzwanie dieslom Maciej Olesiuk INTERIA.PL