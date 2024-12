Odcinkowy pomiar prędkości we Wrocławiu. Jest data uruchomienia

Systemy odcinkowego pomiaru prędkości zyskują w Polsce na popularności i choć najczęściej instalowane są na drogach krajowych - coraz częściej pojawiają się także na trasach ekspresowych i autostradach. W terenach zabudowanych są jeszcze rzadko spotykane, ale wygląda na to, że wkrótce się to zmieni. Jednym z pierwszych miast, gdzie zostanie wdrożone takie rozwiązanie, jest Wrocław.

Reklama

Odcinkowy pomiar prędkości we Wrocławiu

We Wrocławiu urządzenia do pomiaru będą funkcjonały m.in. na alei Jana III Sobieskiego, gdzie obowiązuje ograniczenie do 70 km/h. Kamery będą monitorować kierowców na odcinku między mostem na Widawie a wiaduktem przy skrzyżowaniu z ulicą Wilanowską.

Pierwsze informacje dotyczące uruchomienia OPP we Wrocławiu pojawiły się ponad rok temu. W listopadzie 2023 roku rozpoczęto instalację kamer na wspomnianym wcześniej odcinku, jednak uruchomienie systemu opóźniało się z powodu trudności z podłączeniem zasilania przez Tauron. Teraz jednak przeszkody zostały pokonane i jeśli wierzyć w zapewnienia drogowców - system odcinkowego pomiaru prędkości we Wrocławiu powinien ruszyć jeszcze przed końcem grudnia 2024 roku.

Zdjęcie Aleja Jana III Sobieskiego we Wrocławiu. To tu będzie obowiązywał odcinkowy pomiar prędkości / Fot. Google Maps /

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

System odcinkowego pomiaru prędkości składa się z zespołu kamer i systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych zainstalowanych na słupach z wysięgnikami nad jezdnią. W jego skład wchodzi również szafka teletechniczna, która zawiera m.in. kontroler, moduł oraz przełącznik komunikacyjny. Dzięki czujnikom radarowym lub ultradźwiękowym, rozwiązanie jest w stanie identyfikować pojazdy oraz rejestrować czas ich przejazdu, oraz obliczać średnią prędkość samochodu na danym odcinku. W przeciwieństwie do tradycyjnych radarów, które rejestrują prędkość punktowo, to rozwiązanie wymusza na kierowcach przestrzeganie ograniczeń prędkości przez cały czas przejazdu.

Jakie kary za przekroczenie prędkości?

Kierowca, który będzie jechał szybciej niż pozwala ograniczenie prędkości, może spodziewać się dokładnie takiego mandatu, jak w przypadku przekroczenia zmierzonego w inny sposób. Zmotoryzowani, którzy dopuścili się podobnego wykroczenia po raz kolejny w ciągu dwóch lat, muszą się także liczyć z ryzykiem otrzymania dwa razy wyższego mandatu. Obecnie obowiązujący taryfikator mandatów za prędkość, prezentuje się następująco:

do 10 km/h - 50 zł, 1 pkt karny

od 11 km/h do 15 km/h - 100 zł, 2 pkt. karne

od 16 km/h do 20 km/h - 200 zł, 3 pkt. karne

od 21 km/h do 25 km/h - 300 zł, 5 pkt. karnych

od 26 km/h do 30 km/h - 400 zł, 7 pkt. karnych

ponad 30 km/h - 800 zł (recydywa 1600 zł), 9 pkt. karnych

ponad 40 km/h - 1000 zł (recydywa 2000 zł), 11 pkt. karnych

ponad 50 km/h - 1500 zł (recydywa 3000 zł), 13 pkt. karnych

ponad 60 km/h - 2000 zł (recydywa 4000 zł), 14 pkt. karnych

ponad 70 km/h - 2500 zł (recydywa 5000 zł), 15 pkt. karnych