Odcięty Poznań, blokady na granicach. Rolnicy nie dadzą o sobie zapomnieć

W ostatnich tygodniach przez Europę przetacza się fala protestów rolników. Od ostatniego piątku (9 lutego) protestują również gospodarze z Polski. Sprzeciwiają się oni między innymi prośrodowiskowej polityce unijnej. Chodzi o tzw. "Zielony Ład", czyli pakiet ustaw, które mają pozwolić Unii Europejskiej osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Jednym z jego założeń jest ograniczenie stosowania pestycydów i nawozów, a to właśnie budzi emocje wśród rolników. Ponadto gospodarze sprzeciwiają się niekontrolowanemu napływowi żywności i produktów rolnych z Ukrainy.

Protest rolników. Gospodarze zablokują przejścia graniczne z Ukrainą

"Problemem opłacalności produkcji rolnej, przetwórczej i pozostałych branż w naszym kraju jest niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy, które są wwożone wobec otwarcia granicy UE z tym krajem" - stwierdzono w komunikacie wydanym przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność". Z tego też powodu rolnicy zdecydowali się, że 20 lutego całkowicie zablokowane zostaną wszystkie przejścia graniczne Polski z tym krajem. W komunikacie zaznaczono, że oprócz samych przejść, blokowane będą także "węzły komunikacyjne i drogi dojazdowe do przeładunkowych stacji kolejowych oraz portów morskich".

Drogi do Poznania zostaną zablokowane

Nie jest to jednak jedyna akcja, która została zaplanowana właśnie na ten dzień. Organizacja "Rola Wielkopolski", we wpisie w mediach społecznościowych poświęconym dołączeniu do blokady przejścia granicznego w Dorohusku, poinformowała, że właśnie 20 lutego zostaną zablokowane wszystkie drogi prowadzące do Poznania. Blokady mają pojawić się również na wjazdach na autostradę A2. Szczegóły na temat akcji mają pojawić się wkrótce.

Rolnicy będą też protestować w Warszawie

Na 20 lutego zaplanowany jest również protest w stolicy. Protestować będą gospodarze z OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych. "Przejdziemy spod Pałacu Kultury i Nauki pod Sejm, gdzie złożymy postulaty. Spod Sejmu idziemy pod Kancelarię Premiera też złożyć nasze żądania. Dołączą do nas transportowcy, część osób z Solidarności i Samoobrony, a także przedstawiciele rolników protestujących w Niemczech, Francji, Holandii i na Litwie" - poinformował portal tygodnik-rolniczy.pl przewodniczący związku, Sławomir Izdebski.

500 traktorów w centrum Wrocławia

Wcześniej utrudnień spodziewać się również muszą mieszkańcy Wrocławia. Już jutro (czwartek, 15 lutego) gospodarze planują zgromadzenie w centrum stolicy Dolnego Śląska. Najpierw złożą oni swoje postulaty w siedzibie Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej, a następnie udadzą się przed Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Gospodarze liczą, że w zgromadzeniu weźmie udział 1 tys. osób, a na ulicach pojawi się 500 traktorów. Władze Wrocławia ostrzegają mieszkańców przed utrudnieniami w związku z całą sytuacją.