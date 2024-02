Setki traktorów zablokują Wrocław. Padła konkretna data

Rozpoczęty w ostatni piątek (9 lutego) ogólnopolski protest rolników wciąż trwa. Jest on wyrazem sprzeciwu wobec wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu oraz importu produktów rolnych i spożywczych z Ukrainy. Gospodarze domagają się od polskiego rządu nowego planu dla produkcji rolnej.

Protest rolników we Wrocławiu. Gospodarze zjadą do centrum miasta

Obecnie protesty mają bardziej lokalny charakter. We Wrocławiu gospodarze protestują głównie na Psim Polu, przy alei Jana III Sobieskiego. Traktory blokują tam przejazd w obu kierunkach. Z utrudnieniami kierowcy muszą się liczyć również przy Rondzie Popiełuszki oraz Rondzie Łany, a także przy rondzie w Kiełczówku. Jutro (czwartek 15 lutego) protest przeniesie się do centrum miasta. Oznacza to, że zmotoryzowani muszą przygotować się na kolejne utrudnienia.

Nawet 500 traktorów w centrum Wrocławia

Jak informuje wrocławski ratusz, do godziny 5:00 w czwartek na ulicy Widok przy siedzibie Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej pojawi się kilkanaście ciągników. Reszta natomiast zajmie parkingi przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim. Planowo zgromadzenie ma rozpocząć się o godzinie 10:00. Wówczas gospodarze złożą w siedzibie przedstawicielstwa swoje postulaty.

Po złożeniu petycji protest przeniesie się właśnie przed urząd wojewódzki. Jak zapowiedział Adrian Wawrzyniak, przedstawiciel Dolnośląskiej Rady Solidarności Rolników Indywidualnych, z ulicy Widok rolnicy ruszą w kierunku ulicy Kazimierza Wielkiego. Następnie przejdą ulicą Oławską i Placem Społecznym pod Dolnośląski Urząd Wojewódzki. "Będziemy chcieli na ręce wojewody złożyć swoje postulaty" - stwierdził Wawrzyniak.

Protest ma zakończyć się o 17:00. Za jego organizację odpowiada Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych. Gospodarze liczą, że protest zgromadzi 1 tys. uczestników, zaś do centrum stolicy Dolnego Śląska zjedzie 500 traktorów.

Protest rolników w centrum Wrocławia. Utrudnienia dla kierowców

"W czwartek do Wrocławia zjadą się rolnicy nie tylko z otaczających Wrocław miejscowości, ale nie wykluczone, że z sąsiednich województw. We Wrocławiu jest bowiem przedstawicielstwo Komisji Europejskiej. Dlatego należy się spodziewać dużych utrudnień. Te ograniczenia w rejonie ścisłego centrum potrwają przynajmniej do godz. 17:00" - stwierdził prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk. Zaznaczył również, że w związku z protestem cały czas pozostaje w kontakcie z wojewodą i komendantem policji "Nasze wszystkie służby zostały postawione w stan gotowości" - dodał.

Protest oznacza utrudnienia dla zmotoryzowanych. Wrocławski ratusz zapowiedział, że w godzinach 5:00-14:00 ulica Widok będzie zamknięta dla ruchu kołowego. Zaznaczono jednak, że komunikacja miejska będzie funkcjonować bez zmian. Miasto zwróciło również uwagę, że w związku ze zgromadzeniem należy również liczyć się z utrudnieniami na ulicach, które prowadzą w okolice Placu Społecznego.