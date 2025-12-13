W skrócie Strefa Czystego Transportu w Krakowie obejmie 60 proc. miasta i wprowadzi ograniczenia dla starszych samochodów, a już od stycznia 127 kamer będzie monitorować tablice rejestracyjne.

Mieszkańcy Krakowa płacący podatki w mieście mogą korzystać ze swoich starszych pojazdów bezterminowo, pod warunkiem, że auta były ich własnością przed 26 czerwca 2025 roku.

Miasto przygotowało także strefomaty do wnoszenia opłat za wjazd niespełniających wymogów samochodów oraz 188 nowych znaków, a cały system ma być rozwijany etapami.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Strefa Czystego Transportu w Krakowie - kto wjedzie, a kto zapłaci?

SCT obejmie około 60 proc. administracyjnej powierzchni miasta, jest obszar ograniczony obwodnicą miasta, czyli drogami S52, S7 i A4, poza strefą pozostają wiec jedynie dalekie peryferia. Wjazd będzie możliwy wyłącznie dla samochodów benzynowych spełniających minimum normę Euro 4 (produkowane od 2005 r.) oraz diesli zgodnych z normą Euro 6 (produkowane od 2014 r.).

Pojazdy niespełniające wymagań będą mogły poruszać się po strefie tylko po wniesieniu opłaty. W okresie przejściowym opłata zastępuje zakaz, ale nie zwalnia z obowiązku zgłoszenia pojazdu.

Jest jednak istotny wyjątek. Mieszkańcy Krakowa, którzy płacą w mieście podatki i posiadali swoje auta przed 26 czerwca 2025 r., mogą korzystać z pojazdów niespełniających norm bezterminowo.

Kierowcy z polskimi tablicami, których auta spełniają wymogi SCT, nie muszą składać wniosków - system automatycznie dopasuje dane do rejestru.

127 kamer będzie sprawdzać tablice - jak działa system kontroli?

Od stycznia miasto wykorzysta istniejący system monitoringu. Do obsługi SCT przygotowano 127 kamer funkcjonujących dotąd w ramach miejskiej infrastruktury informacji dla kierowców. Dodatkowo osiem kamer pracuje już przy wjazdach do strefy B w centrum. W pierwszym kwartale 2026 r. sieć ma zostać rozszerzona o kolejne punkty obejmujące wszystkie wjazdy do SCT.

Kamery rozpoznają tablice rejestracyjne i porównują je z bazą pojazdów uprawnionych. System nie generuje kar automatycznie. Informacja o naruszeniu trafia do straży miejskiej, która ma prowadzić zarówno patrole mobilne, jak i kontrole stacjonarne w miejscach o największym natężeniu ruchu aut bez uprawnień. Straż otrzymuje również nowe pojazdy służbowe, które będą wykorzystywane w terenie.

Jednym słowem, można się spodziewać, że podobnie jak w Warszawie, przynajmniej w początkowym okresie strefa będzie raczej fikcją, chociaż będzie to zależało od skali naruszeń.

Strefomaty i 188 nowych znaków. Zapłać, a już jesteś eko

Drugim elementem SCT będą strefomaty, czyli urządzenia do wnoszenia opłat. Miasto ustawi dziewięć takich automatów na wybranych stacjach benzynowych. Wjazd na godzinę będzie kosztował 2,5 zł, a całodobowe uprawnienie 5 zł. Urządzenia pozostaną zasłonięte do nocy z 31 grudnia na 1 stycznia. Miasto nie kupowało nowych maszyn, wykorzystano rezerwowe parkomaty ze strefy płatnego parkowania. Dzierżawa miejsca pod każde urządzenie to koszt 300 zł miesięcznie.

Do końca roku montowane będą także znaki informujące o wjeździe do strefy. W sumie to 188 nowych oznaczeń, których instalacja i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu pochłoną około 200 tys. zł. Znaki zostaną odkryte dopiero wraz z początkiem obowiązywania SCT.

Co czeka kierowców w kolejnych dniach?

15 grudnia ruszyły stacjonarne Punkty Obsługi Mieszkańców. Od 22 grudnia możliwe będzie wnoszenie opłat online, a od 29 grudnia zgłaszanie przejazdów do placówek medycznych. Miasto podkreśla, że wdrażanie SCT jest procesem etapowym. W 2025 r. na przygotowania wydano około 1 mln zł. Na rok 2026 zabezpieczono 7 mln zł, a szacowane wpływy z opłat wynoszą 11 mln zł, choć urzędnicy zastrzegają, że prognoza może być zawyżona.

SCT w Krakowie wchodzi w życie mimo społecznych protestów

Przeciwko przepisom o SCT gwałtownie protestowali mieszkańcy, którzy tłumnie brali udział w tzw. konsultacjach. Opinie były miażdżąco przeciwnie. Wskazywano, że w strefie nie chodzi o ekologią (po przekroczenia norm tlenków azotu wykazała tylko jedna stacja pomiarowa przy al. Trzech Wieszczów, a miasto prowadziło strefę na większości obszaru), a po wniesieniu opłaty każde auto po SCT może jeździć do woli. Mieszkańcy uważali również, że SCT uderzy głównie w osoby mniej zamożne, bo np. do strefy nie wjedzie wiekowy Fiat Seicento z silnikiem o pojemności 0,9 l, ale wiedzie np. Mercedes-AMG z czterolitrowym silnikiem V8, który pali trzy razy więcej.

Kraków protesty zignorował i SCT wchodzi w życie. Tymczasem w sądach administracyjnych wciąż toczą się postępowania na temat legalności SCT w Krakowie.

"Wydarzenia": Obowiązkowe SCT. Katowice nie są gotowe Polsat News Polsat News