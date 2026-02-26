W skrócie We Francji od 1 stycznia 2026 roku wprowadzono nowe, różowe tablice rejestracyjne dla pojazdów z tymczasowym dowodem rejestracyjnym.

Zmiany mają przeciwdziałać oszustwom administracyjnym i ograniczyć przypadki błędnego nakładania kar za powielone numery tablic rejestracyjnych.

Wraz z wprowadzeniem nowych tablic rozpoczęto masowe kontrole w celu egzekwowania obowiązku wymiany tablic oraz przypomnienia o terminie wdrożenia regulacji.

Od 1 stycznia 2026 roku na francuskich drogach zaszła istotna zmiana - niektóre samochody poruszają się teraz z tymczasowymi, różowymi tablicami rejestracyjnymi. Ma to przeciwdziałać oszustwom administracyjnym i umożliwić natychmiastową identyfikację pojazdów korzystających z tymczasowych dowodów rejestracyjnych.

Ten sam numer rejestracyjny na dwóch autach

Tymczasowe tablice rejestracyjne oznaczone prefiksem "WW" otrzymywało we Francji rocznie około 460 tys. pojazdów. Dotyczyło to przede wszystkim samochodów importowanych, a rejestracja była ważna od czterech do sześciu miesięcy, bez możliwości przedłużenia. Po upływie tego okresu właściciel pojazdu musiał uzyskać stały dowód rejestracyjny, powszechnie nazywany "carte grise".

Choć system był prosty w założeniach, miał swoje mankamenty. Tymczasowe tablice "WW" wyglądały identycznie jak tablice pełnoprawnie zarejestrowanych pojazdów, a różnica była widoczna jedynie w pierwszych znakach. W efekcie kontrola pojazdów, zwłaszcza w przypadku wykroczeń, była utrudniona. Ponadto ograniczona liczba możliwych kombinacji sprawiała, że te same numery rejestracyjne trafiały do nowych samochodów średnio co 14 miesięcy, zwiększając ryzyko, że dwa pojazdy będą miały identyczny numer.

Powtarzalność numerów rejestracyjnych rodziła poważne konsekwencje - właściciele często otrzymywali niesłuszne mandaty i musieli wyjaśniać sprawę w urzędach. W reakcji na te problemy Francja wprowadziła nowe, różowe tablice rejestracyjne. Takie oznaczenie ma ułatwić szybkie rozróżnianie pojazdów i ograniczyć przypadki błędnego nakładania kar.

Różowy kolor tablic rejestracyjnych. Ruszyły masowe kontrole

Według francuskich władz wprowadzona reforma była od dawna konieczna i ma realną szansę ograniczyć luki w dotychczasowym systemie oraz zmniejszyć liczbę przypadków nadużyć. Jak jednak donosi serwis TF1, wielu kierowców narzeka na nasilenie kontroli od czasu wprowadzenia różowych tablic do obiegu.

Policja wyjaśnia, że masowe kontrole wynikają z wyznaczonego terminu pełnego wdrożenia nowych regulacji, przewidzianego na koniec pierwszego kwartału 2026 roku. Innymi słowy, częstsze kontrole mają charakter zarówno prewencyjny, jak i kontrolny.

Mają na celu przypomnienie kierowcom, aby wymienili tymczasowe tablice rejestracyjne na stałe, zanim stracą ważność. W przeciwnym razie grozi im wykroczenie i mandat w wysokości 135 euro.

