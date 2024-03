Nowe tablice rejestracyjne. Zostały 3 miesiące

W czerwcu 2024 pojawi się w Polsce zupełnie nowy rodzaj tablic. Znamy już ich wygląd - będą mieć żółte tło i czerwony kolor napisów. Zgodnie z ustawą, którą podpisał prezydent, będą one przeznaczone wyłącznie do pojazdów biorących udział w zawodach sportowych, czyli aut wyczynowych - w tym aut rajdowych i wyścigowych.

Nowe rozporządzenie dotyczące rejestracji i oznaczania pojazdów

Konieczność wydania nowego rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów wynika m.in. z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Na jej podstawie - od 1 stycznia 2024 roku - obowiązek zawiadomienia starosty o nabyciu pojazdu został zastąpiony obowiązkiem złożenia wniosku o rejestrację pojazdu. W efekcie nowe rozporządzenie (w projektowanym kształcie) nie zawiera już regulacji dotyczących zawiadamiania o nabyciu pojazdu. W konsekwencji zmieniony został również sam wzór wniosku o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu lub zawiadomienia o zbyciu pojazdu. Inne zmiany dotyczą planowanych ułatwień przy rejestracji pojazdów typu SAM i aut sprowadzonych z zagranicy. W tym przypadku chodzi o rozszerzenie katalogu dokumentów, które nie będą wymagać przedłożenia tłumaczenia wraz z wnioskiem o rejestrację pojazdu.

W sierpniu 2023 roku prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o publicznym transporcie zbiorowym, która wprowadziła zmiany również w Prawie o ruchu drogowym. Po raz pierwszy w historii w "oddziale 7" pojawiło się pojęcie "samochodu osobowego przeznaczonego do zawodów sportowych". Tego typu pojazdy nie będą podlegać okresowym badaniom technicznym i będą wyróżniać się m.in. nowym wzorem tablic rejestracyjnych. Zamiast standardowych badań technicznych auta przeznaczone do sportu będą musiały przechodzić badania co do zgodności z warunkami technicznymi i będą dopuszczone do ruchu wyłącznie "czasowo".

Nowe tablice do aut wyczynowych

Auta wyczynowe startujące w zawodach sportowych otrzymają od czerwca 2024 roku tablice rejestracyjne o nowym wzorze. Tak jak w przypadku innych będzie widoczny wyróżnik województwa oraz wyróżnik pojazdu, ale sam wygląd będzie dotąd niespotykany - tło tablicy będzie żółte, a napisy będą w kolorze czerwonym. Pojazdy te będą mogły być rejestrowane czasowo. W myśl przepisów auta te będą mogły poruszać się po drogach publicznych, ale tylko w czasie zawodów sportowych, np. między odcinkami specjalnymi czy strefami serwisowymi. Rejestracji będzie dokonywać starosta "właściwy miejscowo" - właściciel otrzyma oprócz samych tablic 12-miesięczne pozwolenie czasowe.