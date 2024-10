Spis treści: 01 Wyższe sumy gwarantowane w ubezpieczeniu OC. Uwaga - prawo zadziała wstecz

Najważniejszą zmianą jest wzrost tzw. sum gwarancyjnych, czyli wysokości kwot, do jakich odpowiada ubezpieczyciel w związku z pojedynczym zdarzeniem drogowym. Obecnie sumy gwarantowane wynoszą:

21 mln euro dla szkód na osobach (22,64 mln zł),

1,05 mln euro dla szkód na mieniu (4,56 mln zł).

Po wejściu w życie nowych przepisów kwoty te wyniosą odpowiednio:

29 876 400 zł w przypadku szkód na osobie,

6 021 600 zł w przypadku szkód w mieniu.

To dobra informacja dla poszkodowanych. Zwłaszcza w przypadku szkód osobowych, zdarzenia wiążą się często z koniecznością pokrycia kosztów rehabilitacji i - niekiedy wypłacanych dożywotnio - rent. W wypadkach z większą liczbą poszkodowanych stosunkowo łatwo o wygenerowanie kwot wyczerpujących obecny limit.

Wzrost sum gwarantowanych o ponad 30 proc. może być jednak zapowiedzią kolejnych wzrostów cen polis ubezpieczenia OC. Tylko w ostatnim roku wzrost wyniósł średnio 28 proc. i wszystko wskazuje na to, że kierowcy muszą przygotować się na kolejne podwyżki. Z drugiej strony - płacąc rocznie 600-700 zł (tak, w zależności od regionu, kształtuje się dziś średnia cena polisy OC) - kierowca zapewnia sobie ochronę w wysokości blisko 30 mln zł.

Z nowymi sumami gwarancyjnymi wiąże się jednak pewne kuriozum. Zgodnie z zapisami nowej ustawy, które wejdą w życie 6 listopada 2024 roku nowe sumy obowiązywać mają od 23 grudnia 2023 roku. Dotyczą więc szkód z tytułu umów ubezpieczenia OC, które w wielu przypadkach już się zakończyły. Zamieszanie wynika z faktu, że Polska miała obowiązek dostosować swoje przepisy w tym zakresie (dyrektywa unijna - efekt wyroku TSUE) właśnie do 23 grudnia 2023 roku.

Kolejną nowością, z której warto zdawać sobie sprawę, jest pojawienie się w ustawie definicji "ruchu pojazdu". Zgodnie z nowymi przepisami ma to być:

każde użycie pojazdu mechanicznego, które w czasie zdarzenia jest zgodne z funkcją tego pojazdu jako środka transportu, niezależnie od jego cech i terenu, na którym jest używany, oraz niezależnie od tego, czy jest on nieruchomy, czy też znajduje się w ruchu.

Jak tłumaczy w rozmowie z Interią profesor Marcin Orlicki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza:

Czasami pojazdy wykonują rożne funkcje, służą generalnie do tego żeby się przemieszczać przewozić ludzi i towary, ale bywa też, że wykonują pracę, która jest czymś innym niż funkcja komunikacyjna (kosiarki, piaskarki).

I dodaje, że - zgodnie z nową definicją - ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu komunikacyjnego ubezpieczenia OC za szkody wynikające z innej funkcji pojazdu niż środka transportu. Co to oznacza w praktyce?

Przykładowo - z nowej definicji ruchu pojazdu wynika, że poszkodowany kierowca - przynajmniej z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC - nie będzie mógł liczyć na odszkodowanie chociażby w przypadku zbicia szyby przez kamień wyrzucony z rozrzutnika piaskarki czy np. talerza - zamontowanej na samochodzie - kosiarki (np. koszenie traw na poboczach dróg).

W takich przypadkach, o ile kamień nie został wyrzucony spod koła, ubezpieczyciel będzie mógł argumentować, że szkoda nie powstała w wyniku "komunikacyjnej" funkcji pojazdu.

Z drugiej strony, z szeroko pojętą funkcją "komunikacyjną pojazdu" wiążą się jednak takie czynności, jak np. wchodzenie lub wychodzenie do pojazdu, jego ładowanie (żeby przewieźć ładunek), wyładowanie po transporcie itp. Odpowiedzialność ubezpieczycieli z tytuły obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów jest więc szeroka.

Nowe przepisy rozszerzają także zakres odpowiedzialności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w sytuacji niewypłacalności ubezpieczyciela oferującego ubezpieczenie OC komunikacyjne. To dobra wiadomość dla poszkodowanych, bo do tej pory Fundusz, zgodnie z ustawą, wypłacał odszkodowania tylko w przypadku upadłości ubezpieczyciela działającego w Polsce. W myśl nowych przepisów UFG będzie teraz wypłacał odszkodowania także w przypadku upadłości ubezpieczyciela działającego w dowolnym kraju UE w sytuacji, gdy do zdarzenia doszło na terenie naszego kraju, a poszkodowanymi są osoby mieszkające w Polsce.

Z kolei za wypłatę odszkodowań poszkodowanym w zdarzeniach na terytorium innego kraju UE lub państwa trzeciego, w przypadku niewypłacalności ubezpieczyciela, odpowiedzialne będzie Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.