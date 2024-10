Spis treści: 01 Przebieg obwodnicy Gliwic

02 Zmiany w związku z budową obwodnicy Gliwic

03 Kiedy rozpocznie się budowa ostatniego odcinka obwodnicy Gliwic?

Przebieg obwodnicy Gliwic

Gliwice mają obwodnicę dla ruchu tranzytowego, w ciągu autostrad A4 i A1 oraz w znacznej części czteropasowej drogi krajowej nr 88. W zdecydowanej większości jednojezdniowa obwodnica o charakterze lokalnym - wytyczona wewnątrz obwodnicy tranzytowej - ma być kolejnym elementem nowego układu komunikacyjnego miasta.

Ostatni brakujący fragment miejskiej obwodnicy ma mieć 1,7 km długości i po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Z obydwu stron - przy ul. Bojkowskiej i Rybnickiej - łączyć się będzie ze zbudowanymi już odcinkami. Po zbudowaniu drogi będzie można przejechać przez całą miejską obwodnicę o łącznej długości ok. 10,5 km.

Reklama

Zbudowane zostały już wszystkie pozostałe części trasy: z jednej strony - od ul. Pszczyńskiej (od węzła autostradowego Gliwice Sośnica) do ul. Bojkowskiej, z drugiej - od al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK 88) do ul. Sowińskiego, od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego i dalej do ul. Rybnickiej.

Zmiany w związku z budową obwodnicy Gliwic

W związku z budową nowego odcinka, przy ul. Rybnickiej konieczna będzie rozbudowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, natomiast na ul. Bojkowskiej gotowe jest już rondo i odbiegający od niego krótki fragment ulicy.

Powstaną też nowe zjazdy na teren gliwickiego lotniska i miejskiego Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów oraz - podobnie, jak przy innych odcinkach - bezpieczna trasa dla rowerzystów i pieszych. Zbudowane zostaną kanalizacja deszczowa i oświetlenie, a także zatoki autobusowe.

Na wniosek prezydent Gliwic zabezpieczone zostały środki na realizację. Na październikowej sesji miejscy radni wprowadzili zmianę do Wieloletniej Prognozy Finansowej - kierując na inwestycję 47 mln zł w latach 2025 i 2026. Miasto ma starać się równocześnie szukać dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Kiedy rozpocznie się budowa ostatniego odcinka obwodnicy Gliwic?

Zgodnie z informacją Zarządu Dróg Miejskich, który odpowiada za przedsięwzięcie, budowa tej drogi wiąże się z koniecznością usunięcia części drzew porastających pas gruntu, który jest rezerwowany pod tym kątem od ponad 40 lat. Miasto ma zadbać o nowe nasadzenia drzew i krzewów, a także róż ozdobnych i łąki kwietnej.

Ogłoszenie przetargu na budowę ostatniego odcinka miejskiej obwodnicy planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku. Zaprojektowany odcinek odciąży mniejsze ulice, przez które przemieszczają się obecnie kierowcy, korzystający m.in. z węzła autostradowego Gliwice Sośnica. Pozwoli też na przemieszczanie się pomiędzy dzielnicami Gliwic, dojazd do zakładów pracy i wyjazd z miasta.