Spis treści: 01 Droga ekspresowa S12 połączy zachodnią i wschodnią Polskę

02 Obwodnica Chełma. Jak wyglądają prace?

03 Kiedy obwodnica Chełma będzie gotowa?

Droga ekspresowa S12 połączy zachodnią i wschodnią Polskę

Droga ekspresowa S12 to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w naszym kraju. Trasa ta będzie miała za zadanie ułatwić podróż między zachodnią i wschodnią granicą kraju, a tym samym między państwami Unii Europejskiej i Ukrainą. Początek trasy znajduje się u zbiegu z autostradą A1 w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego. Trasa skończy swój bieg natomiast na przejściu granicznym z Ukrainą w Dorohusku.

Istotną częścią trasy jest liczący 75 km odcinek prowadzący od Piasków do Dorohuska. Trasa będzie przebiegać po nowym śladzie, wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 12. Jednym z fragmentów tej drogi jest licząca 13,5 km dwujezdniowa obwodnica Chełma, która ominie miasto od północnej strony.

W ramach inwestycji wybudowane zostaną m.in. cztery węzły drogowe (Chełm Zachód, Chełm Północ, Chełm Okszów i Chełm Wschód), a także trzy mosty czy dziewięć wiaduktów. Ponadto wykonawca stworzy 20 km dróg poprzecznych służących do obsługi przyległych terenów. Lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, jak wyglądają prace na budowie tego fragmentu.

Zdjęcie Licząca 13,5 km obwodnica Chełma ominie miasto od północnej strony. / GDDKiA

Obwodnica Chełma. Jak wyglądają prace?

Najbardziej zaawansowane prace są na fragmencie prowadzącym od węzła Chełm Zachód w kierunku miejscowości Horodyszcze i Okszów. Na odcinku ok. 4,5 km wykonawca układa już masę bitumiczną. Z kolei na fragmencie w kierunku miejscowości Srebrzyszcze, gdzie planowo znajdować się ma węzeł Chełm Wschód, prowadzone są prace ziemne, w tym m.in. przebudowa sieci wodociągowych. Zaawansowanie budowy obiektów mostowych wynosi obecnie ok. 60 proc.

Zdjęcie Prace na obwodnicy Chełma w ciągu drogi S12 planowo mają zakończyć się w drugiej połowie 2025 r. / GDDKiA

Obwodnica Chełma po ukończeniu pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego. To zaś przełoży się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz odciążenie dróg w mieście i w konsekwencji większą przepustowość. Lubelski oddział GDDKiA poinformował, że ominięcie liczącego ok. 50 tys. mieszkańców Chełma obwodnicą zajmować ma 10 minut.

Kiedy obwodnica Chełma będzie gotowa?

Planowo trasa ma być udostępniona mieszkańcom w drugiej połowie 2025 roku. Lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaznacza jednak, że obecnie rozpatrywane są roszczenia wykonawcy odcinka, który domaga się, by czas na realizacje prac został wydłużony. Firma motywuje to m.in. długim oczekiwaniem o uzyskanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). To zaś oznacza, że termin oddania trasy może być przesunięty.