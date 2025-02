Zespół badawczy, pod kierownictwem Rabeyi Bosry Smrit, stworzył urządzenie wykorzystujące zjawisko termoelektryczne. Podstawą działania jest ruch elektronów, które przemieszczają się od gorącej części materiału do zimniejszej, generując w ten sposób prąd elektryczny. Do konstrukcji wykorzystano półprzewodnik wykonany z bizmutu i telluru. Głównym wyzwaniem było utrzymanie odpowiedniej różnicy temperatur między obiema częściami urządzenia.

Innowacyjność rozwiązania polega na zastosowaniu prostego, ale skutecznego radiatora w formie cylindra z żeberkami, który otacza rurę wydechową. Konstrukcja ta zapewnia dodatkową powierzchnię do odprowadzania ciepła poprzez konwekcję wymuszoną – czyli wykorzystanie przepływającego powietrza podczas ruchu pojazdu. W przeciwieństwie do wcześniejszych rozwiązań wykorzystujących chłodzenie wodne, nowy system jest znacznie prostszy i bardziej praktyczny w zastosowaniu.

Dotychczasowe testy wykazały, że urządzenie jest w stanie wygenerować około 40 watów energii elektrycznej z rury wydechowej samochodu, co wystarcza do zasilenia żarówki. Co więcej, gdy system zostanie zamontowany na wydechu większego silnika, na przykład śmigłowca, może wytworzyć nawet trzykrotnie więcej mocy - do 146 watów. Podczas symulacji w warunkach wysokich prędkości, charakterystycznych dla ruchu samochodowego, urządzenie osiągało moc 56 watów.