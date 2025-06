Mercedes eActros 600 zdobył nagrodę International Truck of the Year 2025

Mercedes eActros 600 to ciężarówka elektryczna z bateriami o pojemności 621 kWh, które pozwalają na zasięg do 500 km na jednym ładowaniu pod pełnym obciążeniem do 44 ton.

Rekord Guinnessa ustanowiony przez Mercedesa ma nie tylko wymiar sportowy. Jest także elementem kampanii zwracającej uwagę na transformację transportu w kierunku zeroemisyjnych rozwiązań. Mercedes planuje także przejazd 30 km na wstecznym po publicznych drogach do nowego Global Parts Center w Halberstadt, co ma podkreślić kwestie bezpieczeństwa i poprawę wizerunku kierowców ciężarówek.

Obecnie w Europie jest mniej niż 1000 punktów ładowania dla ciężarówek elektrycznych, co stanowi barierę dla szybkiego rozwoju e-mobilności. Daimler Truck zapowiada rozbudowę sieci ładowarek do ponad 3000 punktów do 2030 roku, co ma wspomóc upowszechnianie elektrycznych ciężarówek, takich jak eActros 600.