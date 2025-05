The Road Safety Foundation, brytyjska organizacja charytatywna zajmująca się bezpieczeństwem na drogach, proponuje wprowadzić ograniczenie prędkości do 10 mil na godzinę na drogach wokół szkół, szpitali, obiektów sportowych, kulturalnych czy towarzyskich. Zdaniem organizacji wprowadzenie takiego ograniczenia prędkości pozwoliłoby uniknąć ofiar śmiertelnych i zmniejszyć liczbę obrażeń w wyniku różnego rodzaju zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Warto dodać, że w systemie metrycznym obowiązującym m.in. w Polsce prędkość ta wynosiłaby ok. 16 km/h.

To jednak nie koniec pomysłów fundacji. Zamierza ona wprowadzić określone ograniczenia prędkości także na innych drogach. I tak "w innych miejscach" gdzie piesi, rowerzyści i motocykliści "mieszają się" z samochodami, prędkość miałaby wynosić 20 mil na godzinę (ok. 32 km/h). Precyzując, o jakie drogi chodzi, pomysłodawcy stwierdzili, że dotyczyłoby to dróg jednojezdniowych, więc m.in. zwykłych dróg krajowych. Dla porównania, obecnie ograniczenie prędkości na tym ostatnim typie dróg to 60 mil na godzinę (ok. 96 km/h). Z kolei na drogach, na których "zderzenia czołowe i boczne możliwe są tylko między samochodami" obowiązywać miałoby ograniczenie do 30 mil na godzinę (ok. 48 km/h).