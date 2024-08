Gwałtowny wzrost cen Polacy odczują dwukrotnie. Po uruchomieniu ETS2 w 2027 r. oraz w 2030 r. - po połączeniu się ETS1 i ETS2. Przy założeniu zużycia paliw na poziomie z 2023 roku łączny koszt netto zakupu uprawnień do emisji związanych z transportem wyniesie w 2027 roku około 11,5 mld zł, a w 2030 roku wzrośnie do 21 mld zł. Tak wysoki wzrost kosztów nabycia paliw będzie zmuszał przedsiębiorców z innych branż do podnoszenia cen swoich towarów i usług.

czytamy w raporcie