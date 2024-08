Spis treści: 01 Kiedy otwarcie S7 Miechów - Szczepanowice?

02 Utrudnienia na drodze S7

03 Droga S7 Warszawa - Kraków. Brakuje jednego odcinka

Kiedy otwarcie S7 Miechów - Szczepanowice?

Droga ekspresowa S7 już za kilka dni będzie dłuższa. Kilka dni temu krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informował, że otwarcie liczącego 5 km odcinka między węzłami Miechów i Szczepanowice nastąpi jeszcze w sierpniu. Teraz zapowiedziano, że droga zostanie udostępniona kierowcom w najbliższy poniedziałek - 26 sierpnia 2024 roku. Do udostępnienia trasy potrzebne jest jednak wprowadzenie odpowiednich zmian na sąsiednich fragmentach.

Do tej pory węzły Miechów i Szczepanowice funkcjonowały na zasadzie czasowej organizacji ruchu. W najbliższy weekend zostanie wprowadzone stałe oznakowanie i organizacja. By zadbać o bezpieczeństwo kierowców i pracowników konieczne jest zamknięcie dwóch fragmentów.

W sobotę 24 sierpnia, około godziny 13:00, zamknięty zostanie wjazd na drogę S7 przez węzeł Widoma. Kierowcy, którzy będą jechać w kierunku Warszawy, zostaną zmuszeni do skorzystania z drogi wojewódzkiej nr 772, którą dojadą do węzła Szczepanowice, a następnie, tak jak do tej pory, drogą krajową nr 7 i drogą wojewódzką nr 783 do węzła Miechów. Wjazd na S7 możliwy będzie tylko przez rondo znajdujące się po wschodniej stronie drogi (od strony Skalbmierza). Kierowcy nie będą mogli wjechać na trasę przez rondo od strony Miechowa. Po zmianach skorzystają z niego kierowcy jadący w kierunku Krakowa.

Z kolei na węźle Szczepanowice usunięta zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Drogowcy ściągną obowiązujące dotychczas znaki i zastąpią je nowymi, usuną tymczasowe malowanie oraz zamontują barierę na dotychczasowym przejeździe.

O tej samej porze (sobota, 24 sierpnia, ok. godziny 13:00) drogowcy zajmą się zmianą organizacji ruchu na S7 w kierunku Krakowa. W efekcie na węźle Książ kierowcy będą musieli zjechać na drogę lokalną prowadzącą w kierunku DW772, którą z kolei przejadą do ronda w Miechowie i dalej do DK7 do węzła Szczepanowice. Stamtąd natomiast powinni jechać DW772 do węzła Widoma i DK7. Na węźle Miechów drogowcy również wprowadzą niezbędne zmiany, jak usunięcie tymczasowego malowania i zamontowanie nowych znaków.

Droga S7 Warszawa - Kraków. Brakuje jednego odcinka

Budowa liczącego 5,3 km odcinka drogi ekspresowej S7 Miechów - Szczepanowice rozpoczęła się w październiku 2022 roku. Koszt całej inwestycji to 197,3 mln zł. Nowy odcinek połączy już istniejące dwa fragmenty S7: Moczydło - Miechów (18,7 km) oraz Szczepanowice - Widoma (13,1 km). Oddanie do użytku pięciokilometrowego fragmentu przyczyni się do usprawnienia podróży między Warszawą i Krakowem. Wciąż jednak na trasie pozostanie jedna dziura. Brakującym elementem jest fragment Widoma - Nowa Huta.