Nowe Wranglery dla Straży Granicznej

Straż Graniczna odebrała kolejną partię samochodów terenowych; 32 jeepy wranglery w wersji sahara trafią do trzech oddziałów SG - poinformowała w środę rzeczniczka prasowa komendanta głównego SG por. Agnieszka Golias. Łącznie za 60 aut Straż Graniczna zapłaciła 14,5 mln zł.

Zdjęcie Straż Graniczna otrzymała kolejną partię nowych Jeepów / Wiadomości Jeepy Wranglery dla Straży Granicznej. Dobry wybór?

Jak przekazała Komenda Główna Straży Granicznej, odebrane właśnie jeepy to już druga partia z 60 kupionych przez Straż Graniczną samochodów. Łączna wartość tego zakupu to 14,5 mln zł. Zakup sfinansowano z pieniędzy pochodzących z programu modernizacji służb mundurowych.



Reklama

Rzeczniczka prasowa komendanta głównego SG por. Agnieszka Golias przypomniała, że pierwsze pojazdy zostały odebrane po koniec listopada. 28 aut trafiło do czterech oddziałów Straży Granicznej: Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Nadbużańskiego i Karpackiego. Kolejna partia, tym razem 32 samochodów, trafi do trzech oddziałów SG. 16 aut otrzyma Nadbużański Oddział SG, 13 - Bieszczadzki Oddział SG, a trzy samochody zostaną przekazane do Morskiego Oddziału SG.

"Zakupione przez formację samochody to profesjonalne pojazdy do jazdy terenowej. Auta są wyposażone w silniki benzynowe o mocy 272 KM i maksymalnym momencie obrotowym 400 Nm, sprzężone z 8-stopniową skrzynią biegów" - poinformowała por. Agnieszka Golias. Jak wskazała, auta posiadają certyfikat "TrailRated" "co oznacza, że zaliczyły szereg wymagających testów sprawdzających ich możliwości w ciężkich warunkach topograficznych".



"Jeepy idealnie sprawdzą się w służbie do patrolowania trudno dostępnych, również górzystych terenów przygranicznych. Auta gwarantują wyjątkową stabilność i precyzję podczas szybkiego pokonywania nierównych zakrętów na najtrudniejszych bezdrożach oraz podczas pokonywania wzniesień i przeszkód terenowych" - przekazała Golias.



Jak przekazała SG, samochody wyposażone są m.in. w pełne oświetlenie LED, tempomat, czujniki parkowania i kamerę cofania, a także system przeciwdziałający przewróceniu się pojazdu. Posiadają również wyciągarkę do samodzielnego wydobywania się z trudnego terenu. Łączny koszt zakupu to 14,5 mln zł.