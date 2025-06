Nowe obowiązkowe oświetlenie w autach. Zielone, przednie światło stopu

System działa tak, że podczas normalnej jazdy nowe światła są wyłączone. Natomiast gdy kierowca zaczyna hamować, to z tyłu włączają się klasyczne czerwona światła hamowania, natomiast z przodu - światło zielone, co ma sugerować, że kierowca "daje zielone światło", czyli ustępuje pierwszeństwo uczestnikom ruchu znajdującym się przed nim.

Dzięki dodatkowym przednim światłom hamowania można by zapobiec od 7,5 do 17 proc. kolizji. | Fot. frontbrakelights.com

Analiza pokazała, że dzięki dodatkowym przednim światłom hamowania można by zapobiec od 7,5 do 17 proc. kolizji, w zależności od szybkości reakcji użytkowników dróg. W około jednej czwartej przypadków światła te mogłyby również obniżyć prędkość zderzenia, co przyczyniłoby się do zmniejszenia obrażeń. Zielone światło służyło także kierowcom nadjeżdżającym z przeciwka, informując ich o zbliżającym się pieszym na przejściu.