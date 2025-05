Na wstępie warto zaznaczyć: nie, to nie jest prezent na Dzień Dziecka. I to nie tylko dlatego, że zestawy trafią do sprzedaży dopiero 27 lipca 2025 roku. Ta linia nie jest skierowana do maluchów, które z radością rozsypują klocki po podłodze, lecz do tych, którzy w dzieciństwie kolekcjonowali resoraki Hot Wheels, albo wciąż nie mogą się im oprzeć, ale dziś chcą coś zbudować. Dosłownie i metaforycznie.

Każdy zestaw to połączenie modelarskiej precyzji z klockowym luzem. Mamy tu metalowe części, działające mechanizmy, sporo opcji personalizacji, a w pudełku zawsze czeka ekskluzywny resorak 1:64, dostępny tylko w tej serii. To ukłon w stronę kolekcjonerów, którzy lubią, gdy coś da się postawić na półce - i żeby wyglądało.

Co znajdziesz w pierwszej kolekcji?

Start jest konkretny. Siedem modeli, trzy serie - Speed, Elite i Premium. W Speed Series pojawi się m.in. Cadillac Project GTP Hypercar oraz Maserati MC20, którego motylkowe drzwi robią wrażenie nawet w wersji klockowej. Jest też Chevrolet Camaro z 1968 r. Te modele składają się z ok. 250-300 elementów i wyceniono je na 99,99 zł.

Najmniejsze zestawy z nowej serii kosztują 99,99 zł Mattel materiały prasowe

W serii Elite znajdziemy Acurę NSX z lat 90. (którą można złożyć również jako Hondę), Corvette Grand Sport, oraz Chevy Pickupa z ’62 roku - z deską surfingową i regulowanym zawieszeniem. Mają po 800-900 elementów i kosztują 199,99 zł.

Honda NSX dostępna jest w wersji drogowej oraz jako wyścigowy Pace Car Mattel materiały prasowe

Prawdziwa perła to Mercedes-Benz 300 SL Gullwing w skali 1:12 - przedstawiciel serii Premium. Duży, szczegółowy, z otwieranymi drzwiami i metalowym logo Mercedesa. W zestawie oczywiście miniaturowa wersja 1:64, do kompletu. Nie oszukujmy się - to model, który nie będzie się kurzył w dziecięcym pokoju, tylko stanie obok innych "dorosłych" kolekcji. Składa się z 1600 elementów i kosztuje 689,99 zł.

Topowy zestaw serii składa się aż z 1600 elementów i kosztuje prawie 700 zł Mattel materiały prasowe

Hot Wheels jak LEGO? Podobne. Ale nie identyczne

Nie da się tego uniknąć - porównania do LEGO cisną się same. Nowe zestawy Hot Wheels ewidentnie celują w ten sam segment, co Speed Champions czy Technic. I to dobrze, bo konkurencja potrafi tylko wzmocnić jakość. A na starcie Mattel prezentuje się solidnie. Najmniejsze modele są porównywalne cenowo z serią LEGO Speed Champions. Mercedes 300 SL Gullwing w wersji Premium celuje w okolice Forda GT z LEGO Technic, który również powstał w skali 1:12.

To, co wyróżnia Mattela, to dodatek w postaci unikalnych resoraków Hot Wheels. To nie tylko dodatek - to element wyróżniający całą serię i dający jej kolekcjonerskiego pazura. Na tle LEGO wypada to ciekawie, choć dopiero praktyka pokaże, jak będzie z jakością spasowania, trwałością i frajdą z montażu. Niestety - resoraki w 1:64 mają być dostępne wyłącznie w połączeniu ze swoimi klockowymi odpowiednikami - nie da się ich kupić osobno.

Do każdego modelu dołączony jest resorak 1:64 i dodatkowe elementy do modyfikacji wyglądu materiały prasowe

Czy Mattel namiesza na rynku klocków? Potencjał jest. Nie każdy dorosły kolekcjoner utożsamia się z LEGO, a Hot Wheels ma tę przewagę, że produkty z tym logo zawsze były "trochę bardziej odważne". Wchodząc w segment zestawów konstrukcyjnych, marka nie odcina kuponów od nostalgii - tworzy nowy sposób kontaktu z produktem.

Zbudować coś własnymi rękami, a potem postawić to na półce? Brzmi znajomo. I właśnie o to tu chodzi.

