Branżowy portal Defense24 informuje, że w rękach polskich żołnierzy jest już 35 systemów wyrzutni rakietowych K239 Chumnoo, a kolejnych 11 w Hucie Stalowa Wola przechodzi integrację z polskimi nośnikami - ciężarówkami Jelcz 882.57. W sumie, na mocy umowy z Koreą Południową, Polska otrzymać ma aż 290 takich systemów, które stanowić będą trzon polskich wojsk rakietowych.

Najpotężniejszy Jelcz w historii. Homar-K lepszy niż HIMARS

Same moduły wyrzutni przypływają do Polski z Korei Południowej. Następnie uzbrojenie trafia do Huty Stalowa Wola, która odpowiada za zintegrowanie go z polskimi elementami - systemem kierowania ogniem TOPAZ opracowanym i produkowanym przez WB Group i dostarczanymi przez Jelcza ciężarówkami 882.57. Wiadomo już, że w przyszłości nośnikiem dla dużej część z zamówionych w Korei systemów będą nowe, testowane obecnie, Jelcze 3. generacji. To opracowane w Polsce ciężarówki z zupełnie nową architekturą wyposażone w niezależne zawieszenie kół wszystkich osi i powerpack montowany za kabiną.

Co potrafi Homar-K? Nowe Jelcze powstrzymają Rosję?

Każda wyrzutnia systemu K-239 Chumnoo składa się z dwóch kontenerów transportowo-startowych. W bazowej wersji przenoszą one po sześć pocisków kalibru 239 mm (stąd nazwa systemu) zdolnych razić cele na odległość do 80 km. W razie potrzeby można je też wyposażyć w taktyczne rakiety balistyczne krótkiego zasięgu (po jednej na każdy kontener transportowo-startowy). System Chumnoo nie przez przypadek nazywany jest koreańskim HIMARS-em, bo zasięg i siła rażenia obu systemów jest niemalże identyczna.

W planach jest też dostosowanie koreańskich wyrzutni do strzelania polską amunicją kalibru 122 mm. Toczą się również negocjacje dotyczące uruchomienia w Polsce produkcji koreańskich pocisków rakietowych CGR-080. W sierpniu Kancelaria Prezydenta Republiki Korei zwołać miała specjalne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa, która miała wyrazić zgodę na eksport pocisków balistycznych do wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych K239 Chunmoo o zasięgu do 500 km.

Nie można zatem wykluczać, że w przyszłości nasza armia wejdzie w posiadanie koreańskiej amunicji o tak dużym zasięgu zauważa Defense24.pl

Co potrafi Jelcz 882.57? To etatowa ciężarówka Wojska Polskiego

Sam pojazd marki Jelcz - podwozie typu P882.57 w układzie czteroosiowym z napędem 8x8x - wyposażony jest w trzyosobową, opancerzoną kabinę. Przystosowano go do jazdy na drogach o twardej nawierzchni oraz "w warunkach terenowych". Jelcz P882 ma około 11 m długości i 2,8 m szerokości. Auto o dopuszczalnej masie całkowitej 22,5 tony potrafi pokonać rów o szerokości do 60 cm i legitymuje się głębokością brodzenia do 1 m.



Produkcja wojskowych Jelczy 1 / 7 Produkcja wojskowych Jelczy Źródło: PAP