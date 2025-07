Co zmieniło się w samym MAN TGE? Na pierwszy rzut oka niewiele, ale w ramach wejścia na kolejny stopień rynkowej kariery MAN TGE Next Level otrzymał kilka ciekawych modyfikacji. Najłatwiejszą do zauważenia jest przeprojektowana deska rozdzielcza.

Niezależnie od wersji wszystkie TGE Next Level standardowo oferowane są dziś z cyfrowym zestawem wskaźników. Nowością jest również elektryczny hamulec postojowy z funkcją auto hold sterowany właśnie z deski rozdzielczej. Na liście opcji pojawiły się nowe dotykowe wyświetlacze centralne MAN Media Van. Do wyboru są dwa rozmiary: 10,4 lub 12,9 cala. Kierowcy korzystający ze starszych egzemplarzy TGE dopatrzą się też np. nowego umiejscowienia środkowych dysz nawiewów.

Dotykowe wyświetlacze znane z osobowych modeli Volkswagena to niejedyny powiew świeżości. MAN TGE Next Level oferowany jest teraz np. z systemem bezkluczykowego dostępu, który powinien znacząco podnieść komfort pracy chociażby kurierom.

Większych zmian nie znajdziemy za to w układzie napędowym. Jedyna nowość to wycofanie z oferty bazowego diesla 2,0 l o mocy 102 KM. Większość klientów i tak omijała go szerokim łukiem, więc w serii Next Level rolę bazowej jednostki napędowej pełni odmiana o mocy 140 KM. W cennikach pozostały odmiany o mocach 163 KM i 177 KM.