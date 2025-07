16-latek bez uprawnień na hulajnodze potrącił rowerzystkę. Trafi do sądu

W skrócie 16-latek bez uprawnień do kierowania hulajnogą elektryczną spowodował kolizję z rowerzystką w Koszalinie.

Oboje uczestnicy zdarzenia doznali otarć i stłuczeń, trafili do szpitala na badania.

Hulajnoga była nielegalnie zmodyfikowana, a sprawą nieletniego zajmie się sąd rodzinny.

Do zdarzenia doszło w piątek na ścieżce pieszo-rowerowej przy ul. Mazowieckiego w Koszalinie. Jak ustaliła tamtejsza policja, 16-latek kierujący hulajnogą elektryczną "wjechał w tor jazdy prawidłowo poruszającej się rowerzystki". Prawdopodobnie autorowi policyjnego komunikatu chodziło o to, że nastolatek nagle wjechał przed rowerzystkę, ale trudno określić czy przecinał jej tor jazdy, czy też po wymuszeniu chciał poruszać się w tym samym kierunku.

Najważniejsze jest jednak to, że w wyniku manewru 16-latka, doszło do zderzenia. Zarówno sprawca jak i 20-letnia rowerzystka doznali otarć i stłuczeń. Oboje trafili do szpitala na badania.

Przybyli na miejsce policjanci szybko ustalili, że spowodowanie zdarzenia drogowego nie było jedyną przewiną nastolatka. Po pierwsze nie miał on uprawnień do kierowania elektryczną hulajnogą - w przypadku osób nieletnich wymagane jest posiadanie karty rowerowej. Co więcej, hulajnoga miała zdjęty ogranicznik prędkości, co jest nielegalną modyfikacją i sprawia, że pojazd taki nie jest dopuszczony do ruchu. Za samo to grozi mandat w wysokości 1500 zł.

Sprawa 16-latka została skierowana do sądu rodzinnego. Odpowie on za doprowadzenie do zdarzenia drogowego (prawdopodobnie kolizji, choć policja nie podaje czy badania poszkodowanej rowerzystki wykluczają kwalifikowanie zdarzenia jako wypadku) oraz jazdę bez uprawnień pojazdem niedopuszczonym do ruchu.

