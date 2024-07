Spis treści: 01 BMW M5 po raz pierwszy z hybrydą plug-in

02 BMW M5 z adaptacyjnym zawieszeniem i skrętnymi tylnymi kołami

03 Wnętrze BMW M5

04 Ile kosztuje BMW M5?

BMW M5 po raz pierwszy z hybrydą plug-in

BMW M5 siódmej generacji debiutuje z układem hybrydowym typu plug-in. Jego bazą jest benzynowa jednostka V8 o pojemności 4,4 litra. Generuje ona 585 KM i 750 Nm. Współpracuje z silnikiem elektrycznym zapewniającym 197 KM i 280 Nm (można uzyskać nawet 450 Nm). Za magazynowanie energii odpowiada akumulator o pojemności użytecznej wynoszącej 18,6 kWh. Przełożenia obsługuje natomiast ośmiobiegowa skrzynia M Steptronic. Moc obu silników trafia na wszystkie koła. Dostępne są jednak ustawienia, które sprawiają, że M5 będzie oferować napęd wyłącznie na tył.

Zdjęcie Bazą układu napędowego nowego BMW M5 jest benzynowy silnik V8 o pojemności 4,4 litra. / Wiktor Kalkosiński / INTERIA.PL

Oczywiście cały układ swoje waży - masa pojazdu to aż 2,5 tony (dla porównania poprzednia generacja M5 nie przekraczała dwóch ton). Nie oznacza to jednak, że samochód jest wolny. 727 KM i 1000 Nm momentu obrotowego sprawiają, że osiągnięcie pierwszej setki zajmuje 3,5 sekundy. Pierwszej, ponieważ prędkość maksymalna została ograniczona do 250 km/h. Z pakietem M Driver auto może pojechać jeszcze szybciej - do 305 km/h.

Zdjęcie BMW M5 w standardzie rozpędzi się do 250 km/h. Po nabyciu pakietu M Driver ograniczenie przesuwa się do 305 km/h. / Wiktor Kalkosiński

W trybie elektrycznym M5 ma przejechać do 69 km. Warto jednak wspomnieć, że w czasie jazdy na prądzie prędkość maksymalna ograniczona jest do 140 km/h.

BMW M5 z adaptacyjnym zawieszeniem i skrętnymi tylnymi kołami

O przyjemność prowadzenia ma dbać układ kierowniczy M Servotronic o zmiennym przełożeniu. Oprócz w M5 znajdziemy adaptacyjne zawieszenie i skrętne tylne koła (maksymalnie o 1,5 stopnia). Mamy też hamulce z pływającymi tarczami (w opcji mogą być ceramiczne). W standardzie auto wyposażone jest w kute obręcze kół M - 20-calowe z przodu i 21-calowe z tyłu.

Zdjęcie W BMW M5 znaleźć można m.in. adaptacyjne zawieszenie i skrętne tylne koła. / Wiktor Kalkosiński / INTERIA.PL

Wnętrze BMW M5

Wewnątrz nie brakuje oczywiście oznaczeń z literą M. Oprócz tego można liczyć na sporą kierownicę, sportowe fotele z szerokim zakresem regulacji elektrycznej. W centralnym miejscu deski rozdzielczej znajduje się natomiast spory ekran, za pomocą którego można sterować większością funkcji w aucie. Niestety z jego poziomu obsługujemy również klimatyzację. Fizycznego panelu tutaj nie uświadczymy.

Zdjęcie Wnętrze BMW M5 zdominowały dwa duże ekrany. / Wiktor Kalkosiński / INTERIA.PL

Chętni na zakup BMW M5 mogą już to zrobić. Konfigurator modelu jest dostępny. Standardowe wyposażenie obejmuje m.in.:

system kamer 360 stopni

adaptacyjne reflektory

elektrycznie regulowane przednie fotele z pamięcią ustawień dla fotela kierowcy

podgrzewaną kierownicę

szklany dach panoramiczny

automatyczną klimatyzację czterostrefową

bezprzewodową ładowarkę

W opcji znaleźć można m.in. wentylację przednich foteli, ceramiczne hamulce czy ogrzewanie foteli z przodu i z tyłu.

Ile kosztuje BMW M5?

Oczywiście takie auto nie jest tanie. Kwota wyjściowa za BMW M5 w naszym kraju to 680 tys. złotych. Jeśli chodzi o czas oczekiwania, od przedstawicieli BMW dowiedzieliśmy się, że zamawiając auto w tej chwili klient odbierze M5 w listopadzie 2024 roku. Jak zapewniono, wówczas w salonach ma pojawić się nie tylko sedan, ale również wersja kombi - M5 Touring. Jak deklarują przedstawiciele producenta, kombi zostanie zaprezentowane w sierpniu.

Zdjęcie Ceny BMW M5 w Polsce startują od 680 tys. zł. / Wiktor Kalkosiński / INTERIA.PL

Zdjęcie W trybie elektrycznym BMW ma przejechać do 69 km. / Wiktor Kalkosiński

Zdjęcie 727 KM i 1 000 Nm zapewniają ważącemu blisko 2,5 tony BMW M5 czas do setki na poziomie 3,5 sekundy. / Wiktor Kalkosiński

Zdjęcie Sportowe fotele BMW M5 oferują szeroki zakres regulacji elektrycznej. / Wiktor Kalkosiński

Zdjęcie W BMW M5 można liczyć na system nagłośnienia od firmy Bowers & Wilkins. / Wiktor Kalkosiński