Nowa technologia Stellantisa. Sześciometrowe auta elektryczne z zasięgiem 800 km

STLA Frame to nowa platforma Stellantisa. Jakie auta będą na niej budowane?

Jaki zasięg aut zbudowanych na STLA Frame?

Jaka moc aut bazujących na STLA Frame?

Stellantis, podobnie jak inni producenci, sporą wagę przykłada do elektryfikacji. Koncern chce, by do 2030 roku 100 proc. jego sprzedaży w Europie stanowiły auta z napędem elektrycznym. W USA natomiast planuje się, że do tego czasu samochody osobowe i lekkie ciężarówki na prąd będą stanowić 50 proc. sprzedaży. W związku z tymi planami koncern kilka lat temu zapowiedział wprowadzenie czterech platform, stworzonych przede wszystkim z myślą o autach elektrycznych, jednak umożliwiających zastosowanie również innych rodzajów napędu.

W lipcu 2023 roku Stellantis zaprezentował platformę STLA Medium przeznaczoną dla aut z segmentu C i D, z kolei w styczniu 2024 r. przedstawiono STLA Large dla aut z segmentu D i E.

STLA Frame to nowa platforma Stellantisa. Jakie auta będą na niej budowane?

Teraz koncern przedstawił kolejną platformę - STLA Frame. Ta została stworzona z myślą o pickupach, lekkich pojazdach użytkowych i dużych SUV-ach, czyli przede wszystkim z myślą o rynkach Ameryki Północnej. Auta zbudowane na STLA Frame będą oferować następujące rozmiary:

Długość: od 5 488 do 5 941 mm

od 5 488 do 5 941 mm Szerokość: od 2 062 do 2 124 mm

od 2 062 do 2 124 mm Rozstaw osi: od 3 143 do 3 690 mm

od 3 143 do 3 690 mm Prześwit: od 168 do 262 mm

Ponadto auta stworzone na tej platformie mają oferować głębokość brodzenia do 610 mm. Koncern deklaruje, że na platformie STLA Frame jako pierwsze zbudowane będą auta marek RAM i Jeep.

Jaki zasięg aut zbudowanych na STLA Frame?

Jak wspomnieliśmy, nowa platforma została zaprojektowana z myślą o samochodach elektrycznych. Za magazynowanie energii mają odpowiadać akumulatory o pojemności od 159 do ponad 200 kWh. Koncern deklaruje, że samochody stworzone na STLA Frame mają oferować do 800 km zasięgu w wariancie z napędem elektrycznym. W wariancie elektrycznym, ale z silnikiem spalinowym pełniącym rolę generatora zasięg ma wynosić do 1,1 tys. km.

STLA Frame wykorzystuje architekturę 400- i 800-woltową i oferuje szybkie ładowanie prądem stałym do 350 kW. W wersji elektrycznej (800 V) ładowanie prądem stałym ma pozwolić na uzyskanie dodatkowych ok. 160 km zasięgu w 10 minut. Auta zbudowane na STLA Frame wyposażone będą w funkcje ładowania dwukierunkowego, co oznacza, że energię z akumulatora pojazdu będziemy mogli wykorzystać np., by ładować inne pojazdy elektryczne. Przedstawiciele koncernu przekonują, że platforma została zaprojektowana w taki sposób, by dostosować się do przyszłych technologii magazynowania energii zapewniając adaptowalność na wiele lat.

Jaka moc aut bazujących na STLA Frame?

Pojazdy bazujące na STLA Frame oferowane będą również z napędami spalinowymi, hybrydowymi i wodorowymi. Auta zbudowane na STLA Frame mają oferować napęd na cztery koła i moc do 340 KM. Pozwalać to ma na rozpędzenie się do 60 mil na godzinę (czyli ok. 96 km/h) w 4,4 sekundy.